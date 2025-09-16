En un principio, la producción había destinado Paraguay Argentina para firmar escenas, pero luego terminaron rodándose en algunos sitios de Colombia, Hawaii y California.

Emotiva desde el principio y con pasajes muy crudos, esta película de 2 horas de duración, se puede ver en la plataforma de Netflix desde marzo de 2019.

netflix-pelicula-triple-frontera La película Triple frontera es una de las mejores del género acción de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Triple Frontera

La trama de la película junta a cinco amigos, todos ex soldados de operaciones especiales que se reúnen para idear un robo a un poderoso narcotraficante. Estos veteranos militares se internarán en una zona fronteriza de pocos habitantes en Sudamérica para lograr su cometido. La peligrosa misión, esta vez para beneficio propio y no la de su país, se termina saliendo de control, con consecuencias impensadas.

netflix-pelicula-triple-frontera-streaming La acción y el suspenso están presente desde el primer minuto en esta película de Netflix.

Reparto de Triple Frontera, la película de Netflix

Ben Affleck Tom “Redfly” Davis)

Oscar Isaac (Santiago “Pope” Garcia)

Charlie Hunnam (William “Ironhead” Miller)

Garrett Hedlund (Ben Miller)

Pedro Pascal (Francisco “Catfish” Morales)

Adria Arjona (Yovanna)

Louis Jeovanny (Duke)

Juan Camilo Castillo (Captain Diego)

Tráiler de Triple frontera, película de Netflix

Dónde ver la película Triple frontera, según la zona geográfica