En un principio, la producción había destinado Paraguay Argentina para firmar escenas, pero luego terminaron rodándose en algunos sitios de Colombia, Hawaii y California.
Emotiva desde el principio y con pasajes muy crudos, esta película de 2 horas de duración, se puede ver en la plataforma de Netflix desde marzo de 2019.
netflix-pelicula-triple-frontera
La película Triple frontera es una de las mejores del género acción de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Triple Frontera
La trama de la película junta a cinco amigos, todos ex soldados de operaciones especiales que se reúnen para idear un robo a un poderoso narcotraficante. Estos veteranos militares se internarán en una zona fronteriza de pocos habitantes en Sudamérica para lograr su cometido. La peligrosa misión, esta vez para beneficio propio y no la de su país, se termina saliendo de control, con consecuencias impensadas.
netflix-pelicula-triple-frontera-streaming
La acción y el suspenso están presente desde el primer minuto en esta película de Netflix.
Reparto de Triple Frontera, la película de Netflix
- Ben Affleck Tom “Redfly” Davis)
- Oscar Isaac (Santiago “Pope” Garcia)
- Charlie Hunnam (William “Ironhead” Miller)
- Garrett Hedlund (Ben Miller)
- Pedro Pascal (Francisco “Catfish” Morales)
- Adria Arjona (Yovanna)
- Louis Jeovanny (Duke)
- Juan Camilo Castillo (Captain Diego)
Tráiler de Triple frontera, película de Netflix
Embed - Triple Frontera (2019) | Trailer Español Latino
Dónde ver la película Triple frontera, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Triple frontera se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Triple frontier se puede ver en Netflix.
- España: la película Triple frontera se puede ver en Netflix.