La película de Netflix cuenta con un reparto de lujo, que hizo posible el éxito de la entrega estadounidense.

Entre todas las series y películas que la plataforma de Netflix tiene para ofrecerles a sus suscriptores, se destaca Triple frontera, una película de 2019 que cuenta con un elenco exquisito y es una de las mejores producciones de acción de los últimos tiempos.

Este thriller estadounidense de acción y adrenalina, con una alta cuota de suspenso e intriga, sigue a cinco amigos que son ex soldados militares, que se proponen un difícil robo a un narcotraficante en la Triple frontera.

Dirigida por J. C. Chandor a partir del guión de Mark Boal, la película Triple frontera de Netflix arroja un dato curioso y sorprendente: más allá de que película está ambientada en la frontera de Sudamérica, ninguna de sus escenas fue filmada en esa región fronteriza.

En un principio, la producción había destinado Paraguay Argentina para firmar escenas, pero luego terminaron rodándose en algunos sitios de Colombia, Hawaii y California.

Emotiva desde el principio y con pasajes muy crudos, esta película de 2 horas de duración, se puede ver en la plataforma de Netflix desde marzo de 2019.

La película Triple frontera es una de las mejores del género acción de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Triple Frontera

La trama de la película junta a cinco amigos, todos ex soldados de operaciones especiales que se reúnen para idear un robo a un poderoso narcotraficante. Estos veteranos militares se internarán en una zona fronteriza de pocos habitantes en Sudamérica para lograr su cometido. La peligrosa misión, esta vez para beneficio propio y no la de su país, se termina saliendo de control, con consecuencias impensadas.

La acción y el suspenso están presente desde el primer minuto en esta película de Netflix.

Reparto de Triple Frontera, la película de Netflix

  • Ben Affleck Tom “Redfly” Davis)
  • Oscar Isaac (Santiago “Pope” Garcia)
  • Charlie Hunnam (William “Ironhead” Miller)
  • Garrett Hedlund (Ben Miller)
  • Pedro Pascal (Francisco “Catfish” Morales)
  • Adria Arjona (Yovanna)
  • Louis Jeovanny (Duke)
  • Juan Camilo Castillo (Captain Diego)

Tráiler de Triple frontera, película de Netflix

Dónde ver la película Triple frontera, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Triple frontera se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Triple frontier se puede ver en Netflix.
  • España: la película Triple frontera se puede ver en Netflix.

