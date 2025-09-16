realeza rebelde una insólita historia de amor (2) Realeza rebelde: Una insólita historia de amor es un documental de Netflix que muestra los días previos a una de las bodas más escandalosas de la realeza europea.

Este documental de Netflix brinda un exclusivo vistazo a la vida de Märta Louise y el chamán Durek Verrett en los días previos a su polémica boda.

Realeza Rebelde: Una insólita historia de amor ofrece a los espectadores una mirada íntima de la controvertida historia de amor entre la hija mayor del rey noruego, Märtha Louise, y el autoproclamado gurú espiritual de Hollywood, Durek Verrett.

La película sigue a la pareja mientras se prepara para su boda, busca guía espiritual y se enfrenta a una tormenta mediática.

¿Quiénes son Märtha Louise y Durek Verrett? La historia de amor más polémica de la realeza

La princesa Märtha Louise de Noruega es la hija mayor del rey Harald V y la reina Sonia, y durante años ha sido una figura destacada dentro de la familia real noruega, aunque su estilo de vida poco convencional siempre ha generado controversia.

Por su parte, Durek Verrett es un chamán autodeclarado y escritor estadounidense, conocido por sus enseñanzas espirituales y por trabajar con celebridades en el ámbito del bienestar y la autoayuda.

realeza rebelde una insólita historia de amor (3) Märtha Louise y Durek Verrett se casaron en 2024.

Märtha Louise y Durek Verrett se conocieron en 2019 a través de círculos espirituales, y desde entonces su relación ha estado en el centro de la atención mediática. La pareja ha sido fuertemente criticada, tanto por las afirmaciones poco convencionales de Verrett, incluidas teorías pseudocientíficas, como por su rol dentro de la vida pública de la princesa.

En 2022, Märtha Louise renunció a sus funciones oficiales como miembro activo de la realeza para poder enfocarse en su vida personal junto a Verrett. Su boda, celebrada en 2024, fue vista por algunos como una ruptura con las tradiciones reales, generando reacciones encontradas en Noruega y otros países europeos.

Tráiler de Realeza rebelde: Una insólita historia de amor

Dónde ver el documental Realeza rebelde: Una insólita historia de amor

Latinoamérica: la película Realeza rebelde: Una insólita historia de amor se puede ver en Netflix .

Realeza rebelde: Una insólita historia de amor se puede ver en . Estados Unidos: la película Rebel Royals: An Unlikely Love Story se puede ver en Netflix .

Rebel Royals: An Unlikely Love Story se puede ver en . España: la película Realeza rebelde: Una insólita historia de amor se puede ver en Netflix.

Realeza rebelde: Una insólita historia de amor estrenó a nivel mundial en Netflix este martes, 16 de septiembre de 2025.