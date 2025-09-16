Este thriller policíaco sí es una agradable invitación para los espectadores que aman la acción y suspenso, más allá de que si la trama de la película es buena o no.

Los últimos días del crimen, una película que está basada en la novela gráfica y homónima de 2009 de Rock Remender y Greg Tocchini, se lanzó en junio de 2020 en la plataforma de Netflix.

netflix-los-ultimos-dias-del-crimen-pelicula La actriz Anna Brewster interpreta a Shelby Dupree en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Los últimos días del crimen

La película de Netflix gira en torno a dos hombres y una mujer. Este trío de experimentados planea dar un golpe delictivo muy importante, al protagonizar uno de los golpes más resonantes del último siglo. El máximo obstáculo para estos ladrones, es que el Gobierno de los Estados Unidos está por ejecutar un plan que lo puedo echar a perder todo: está a punto de activar una señal que frena todo intento de delito.

netflix-los-ultimos-dias-del-crimen La película de Netflix tiene mucho suspenso y acción durante las más de 2 horas que tiene su desarrollo.

Reparto de Los últimos días del crimen, película de Netflix

Édgar Ramírez (Graham Bricke)

Anna Brewster (Shelby Dupree)

Michael Pitt (Kevin Cash)

Sean Cameron Michael (Pete Slatery)

Alonso Grandio (Checkpoint Army Ranger)

Sharlto Copley (Willyam Sawyer)

Mohammad Tiregar (Steven Carpenter)

Tráiler de Los últimos días del crimen, película de Netflix

Embed - Los últimos días del crimen | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película Los últimos días del crimen, según la zona geográfica