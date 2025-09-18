Protagonizada por Coco Rebecca Edogamhe y Ludovico Tersigni, la serie de Netflix le debe su éxito, además, al gran nivel del elenco en general.

La primera temporada de la propuesta de Netflix, que se destaca entre todas las series y películas romántica, se estrenó en abril de 2020, mientras que la última, en mayo de 2022.

netflix-serie-a-tres-metros-del-cielo La serie de Netflix es una de las comedias románticas más atractivas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie A tres metros sobre el cielo

Esta serie en Netflix transcurre con la belleza del mar Adriático como testigo, con el olor a agua salada y la bulla de los flamencos. Por supuesto que es un lugar perfecto para que comience una historia de amor... o te rompan el corazón en mil pedazos.

netflix-serie-a-tres-metros-del-cielo-streaming Esta serie de Netflix es ideal para ver entre semana.

Reparto de A tres metros sobre el cielo, serie de Netflix

Coco Rebecca Edogamhe (Summer Bennati)

Ludovico Tersigni (Alessandro “Ale” Alba)

Amanda Campana (Sofía)

Andrea Lattanzi (Dario)

Giovanni Maini (Edo)

Thony (Isabella)

Alice Ann Edogamhe (Blue Bennati)

Stefano Fregni (Piero)

Tráiler de A tres metros sobre el cielo, película de Netflix

Dónde ver la serie A tres metros sobre el cielo, según la zona geográfica