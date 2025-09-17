Tiene 73 años, estuvo en La novicia rebelde y así se ve hoy: Angela Cartwright, un tesoro de Hollywood

Una de las producciones más icónicas de Hollywood es La novicia rebelde, la cual contó con el protagónico de la maravillosa Julie Andrews y del recordado Christopher Plummer.

"La vida de María, una joven novicia austríaca, cambia cuando tiene que cuidar de los siete hijos del capitán Von Trapp, del que se enamorara profundamente", es la sinopsis de esta película que se estrenó en 1965.

Una de las protagonistas de La Novia Rebelde fue Angela Cartwright, quien interpretó a Brigitta Von Trapp, una de las hijas del capitán. Su personaje se basó en un miembro real de la familia von Trapp, hija de Georg Ludwig von Trapp y de su primera esposa Agathe Whitehead.

Embed - "Do-Re-Mi" - THE SOUND OF MUSIC (1965)

¿Cómo se ve hoy la actriz Angela Cartwright?

Angela inició su carrera como actriz cuando tenía tan solo 3 años. En aquel entonces interpretó a la hija de Paul Newman en Alguien ahí arriba me quiere (1956), y luego apareció junto a Rock Hudson y Sidney Poitier en Algo de valor (1957).

Tras su paso por La Novia Rebelde, Angela quedó en la serie Perdidos en el Espacio, donde hizo de Penny Robinson junto a Guy Williams, June Lockhart y Jonathan Harris.

También formó parte de otros proyectos como My Three Sons y The Love Boat, y se animó a incursionar en el teatro y en comerciales para la televisión.

En cuanto a su vida privada, Cartwright se casó con Steve Gullion en 1976 y tienen dos hijos, Jesse y Rebecca Gullion. Para poder dedicarse al 100% a la maternidad, Angela decidió alejarse de las cámaras y desde entonces que nunca más se la vio en otros proyectos.

Angela Cartwright
Antes y después de Angela Cartwright, protagonista de La Novicia Rebelde.

¿La película La Novicia Rebelde está basada en una historia real?

El guion de la película fue escrito por Ernest Lehman, y es una adaptación del libro del musical teatral de Lindsay y Crouse. El guion está basado en las memorias de 1949 La Historia de los Cantantes de la Familia Trapp de Maria von Trapp, la cual trata sobre una joven postulante a un monasterio austriaco en Salzburgo, Austria en 1938, quien es enviada a la villa de un oficial naval retirado y viudo para ser institutriz de sus siete hijos.

