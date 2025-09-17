Tiene 73 años, estuvo en La novicia rebelde y así se ve hoy: Angela Cartwright, un tesoro de Hollywood

Embed - "Do-Re-Mi" - THE SOUND OF MUSIC (1965)

¿Cómo se ve hoy la actriz Angela Cartwright?

Angela inició su carrera como actriz cuando tenía tan solo 3 años. En aquel entonces interpretó a la hija de Paul Newman en Alguien ahí arriba me quiere (1956), y luego apareció junto a Rock Hudson y Sidney Poitier en Algo de valor (1957).

Tras su paso por La Novia Rebelde, Angela quedó en la serie Perdidos en el Espacio, donde hizo de Penny Robinson junto a Guy Williams, June Lockhart y Jonathan Harris.

También formó parte de otros proyectos como My Three Sons y The Love Boat, y se animó a incursionar en el teatro y en comerciales para la televisión.

En cuanto a su vida privada, Cartwright se casó con Steve Gullion en 1976 y tienen dos hijos, Jesse y Rebecca Gullion. Para poder dedicarse al 100% a la maternidad, Angela decidió alejarse de las cámaras y desde entonces que nunca más se la vio en otros proyectos.

Angela Cartwright Antes y después de Angela Cartwright, protagonista de La Novicia Rebelde.

¿La película La Novicia Rebelde está basada en una historia real?

El guion de la película fue escrito por Ernest Lehman, y es una adaptación del libro del musical teatral de Lindsay y Crouse. El guion está basado en las memorias de 1949 La Historia de los Cantantes de la Familia Trapp de Maria von Trapp, la cual trata sobre una joven postulante a un monasterio austriaco en Salzburgo, Austria en 1938, quien es enviada a la villa de un oficial naval retirado y viudo para ser institutriz de sus siete hijos.