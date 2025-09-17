Netflix y un éxito del cine que revivió en este 2025

exterminio 2 2 La película es una de las sorpresas de Netflix en el 2025, sin importar que no sea nueva.

Poco le ha importado a los suscriptores que se trate de una película del 2007, y es que la oferta prácticamente tuvo un relanzamiento en el catálogo de series y películas, llegando a estar entre las 10 más vistas de Netflix. Incluso su estreno mundial en el cine fue un éxito, consiguiendo, con un presupuesto de producción de aproximadamente 15 millones de dólares, recaudar más de 64 millones de dólares.

Quien ha visto esta historia presente en Netflix y con tremendas valoraciones de la crítica, probablemente ha conocido a más de un actor, y es que terminaron convirtiendose en estrellas mundiales, en parte por esta película.

La oferta continúa siendo una de las principales recomendaciones del género en lo que va del 2025 en el catálogo de series y películas de Netflix. Desde su estreno, es una de las más atrapantes de zombies en la plataforma.

De qué trata la película de Netflix, Exterminio 2

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película que resurgió en el 2025, Exterminio 2 centra su historia en: "Meses después de la catástrofe que diezmó al Reino Unido, una familia dividida vuelve a reunirse cuando los supervivientes regresan a casa..., pero el peligro aún acecha".

La película es de las mejores de los últimos 25 años, y su presencia en Netflix, la trajo a la vida nuevamente en el 2025.

exterminio 2 3 La valoración de la crítica, el tiempo y la historia, hacen de esta película una de las ofertas irresistibles de Netflix.

Reparto de la película de Netflix, Exterminio 2