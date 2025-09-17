Amigo de armas, una joya sobre el oscuro negocio de la venta de armas, se estrenó en la plataforma de Netflix el 13 de septiembre de 2025, con una duración de casi 2 horas.

Netflix: de qué trata la película Amigos de armas

La película de Netflix tiene como protagonista a Efrain Diveroli (Jonah Hill) y David Packouz (Miles Teller) dos amigos que comienzan en el negocio de venta de armas y se llenan de plata. El turbio negocio despega del todo cuando consiguen un contrato de 300 millones de dólares con el gobierno de Estados Unidos, que planea enviar nuevas tropas aliadas del ejército a la guerra en Afganistán.

netflix-ana-de-armas-pelicula Jonah Hill y Miles Teller son los actores principales de esta película de Netflix, que se estrenó el 13 de septiembre de 2025.

Dos datos asombrosos de la película de Netflix

La película está basada en hechos reales, a partir de la historia de dos muchachos que se volvieron millonarios, luego de venderle armas al Pentágono en la guerra de Afganistán. Eso fue posible gracias a que el gobierno estadounidense vio con buenos ojos que pequeñas empresas pudieran formar parte de las licitaciones.

La actriz Ana de Armas no tuvo más remedio que aprender a pronunciar su guión fonéticamente, ya que no tenía muchos conocimientos sobre inglés. La actriz, en una carrera contra el tiempo, que no era mucho, tuvo que tomar clases de urgencia para dominar el idioma.

netflix-ana-de-armas-pelicula-amigos-de-armas Ana de Armas la rompe con su aparición en la película de Netflix.

Reparto de Amigos de armas, película de Netflix

Jonah Hill (Efraim Diveroli)

Miles Teller (David Packouz)

Ana de Armas (Iz)

B. Blanc (Bashkim)

Bradley Cooper (Henry Girard)

Barry Levingston (Army Bureaucrat)

Tráiler de Amigos de armas, película de Netflix

Embed - AMIGOS DE ARMAS - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

Dónde ver la película Amigos de armas, según la zona geográfica