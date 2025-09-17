marcha universidad publica uncuyo Mientras se votaba en Diputados el rechazo del veto al financiamiento universitario, en Mendoza se realizaba una marcha para apoyar a las universidades públicas. Axel Lloret / Diario UNO

Qué dijeron los diputados mendocinos

Si bien los tres radicales votaron a favor de la Ley de Financiamiento Universitario, quien se expresó en el recinto y a través de las redes sociales fue Julio Cobos.

Julio cobos veto universidad El diputado Julio Cobos (UCR) desde que ingresó la Ley de Financiamiento Universitario apoyó esta iniciativa. Este miércoles volvió a dejarlo en claro en el recinto y en las redes. Redes sociales

Cobos aseguró que respaldó la Ley de Financiamiento Universitario para "que nuestras universidades públicas sean un factor de movilidad social ascendente".

En el mismo sentido, votó Adolfo Bermejo (Unión por la Patria).

Adolfo Bermejo Veto universidad El diputado justicialista Adolfo Bermejo fue uno de los que primero se expresó en las redes luego de votar a favor de la Ley de Financiamiento Universitario. Redes sociales

Bermejo destacó que "se le puso un freno a Milei" con las votaciones de este miércoles, y subrayó que "recuperamos en Argentina una política de estado de décadas: universidad pública, gratuita y de calidad".

También la diputada justicialista Liliana Paponet realizó en su red social X una publicación a favor de la universidad pública.

Liliana Paponet La diputada peronista Liliana Paponet también se manifestó a favor del financiamiento a las universidades públicas. Redes sociales

En cuanto al diputado peronista Martín Aveiro, hizo foco en que el oficialismo "no solo votó en contra sino que trabajó para que no consiguiéramos los dos tercios para tratar los proyectos".

Por su parte, la diputada Lourdes Arrieta, ex aliada de Javier Milei y actual opositora, realizó unas horas antes de la votación una publicación en la que daba cuenta que, junto a su bloque "Coherencia", recibieron a representantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

tuit arrieta universidad pública Lourdes Arrieta se expresó en sus redes sociales horas antes de la votación, destacando que con su bloque recibieron a representantes de las universidades públicas. Redes sociales

Silencio de quienes apoyaron el veto de Milei

Sobre el financiamiento universitario, si bien los que votaron a favor de respaldar el veto de Milei fueron los diputados libertarios -Llano, Correa Llano y Martínez- ninguno de los tres se expresó, ni en el recinto, ni a través de las redes sociales, como tampoco lo hicieron públicamente. Su posición quedó clara a través del voto.

Cinco mendocinos votaron a favor de la emergencia pediátrica

En la votación de la emergencia pediátrica, de los diez mendocinos, cinco apoyaron el proyecto para favorecer al Garrahan: Lourdes Arrieta (Coherencia), Julio Cobos (UCR), y los peronistas Aveiro, Paponet y Bermejo.

En este caso, Nieri y Verasay no estuvieron en el recinto, por lo que se los consideró ausentes.

Por último, los tres mileístas mendocinos votaron a favor del veto del presidente a esta iniciativa.