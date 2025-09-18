Inicio Series y películas Netflix
Netflix: acaba de estrenar el drama de 8 capítulos que busca consagrarse como la serie más vista de 2025

Jude Law es el protagonista de un drama sobre crímenes insuperable. Acaba de llegar a Netflix y ya arrasa entre las series y películas del género

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es una nueva serie de Netflix llena de drama y crímenes. 

Netflix acaba de revolucionar la plataforma de series y películas con uno de los estrenos más esperados del año, que ya arrasa entre las más vistas del mundo. Se trata de un tremendo drama sobre crímenes que tiene un elenco insuperable, encabezado por Jude Law, Jason Bateman y Cleopatra Coleman.

Se trata de la serie Black Rabbit, creada por Zach Baylin y Kate Susman y estrenada a nivel mundial el jueves 18 de septiembre de 2025. A lo largo de 8 capítulos, toma una página de Ozark, mezclando melodrama. Para Martin Carr de CBR, “es uno de los thrillers más intrigantes que Netflix ha hecho nunca”.

Black Rabbit te acelera el corazón. Hasta que se rompe”, sentenció Johanna Steinmetz de Chicago Tribune. La serie de Netflix es una mezcla de drama, música, referencias culturales y el imponente paisaje de Nueva York.

black rabbit-serie-netflix (1)
Netflix acaba de estrenar la película Black Rabbit, protagonizada por Jason Bateman y Jude Law.

Netflix: de qué trata la película Black Rabbit

La película Black Rabbit centra su trama en el dueño de un restaurante que se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su problemático hermano vuelve a la ciudad con unos prestamistas pisándole los talones.

Cuando el propietario de un hotspot de la ciudad de Nueva York permite que su turbulento hermano regrese a su vida, abre la puerta a peligros crecientes que amenazan con derribar todo lo que ha construido.

Netflix: tráiler de la película Black Rabbit

Embed - Black Rabbit | Tráiler oficial | Netflix

3 datos curiosos de Black Rabbit

  • ¿Por qué se llama Black Rabbit?: el título de la serie tiene un significado personal para los protagonistas. En la trama, los hermanos Jake (Jude Law) y Vince (Jason Bateman) formaban parte de una banda indie llamada Black Rabbit en los años 90.
  • Nueva York como escenario clave: Black Rabbit busca capturar la esencia vibrante y caótica de Nueva York, ciudad donde se desarrolla gran parte de la historia. Entre las locaciones destacadas se encuentran el One World Center, el skyline de Manhattan, Times Square y Coney Island, espacios emblemáticos que refuerzan la ambientación urbana. La fotografía y el diseño visual se convierten en un personaje más dentro de la narrativa.
  • Homenajes al cine clásico: la serie también se distingue por su estilo visual y sus referencias al cine de culto. Los creadores incorporan guiños a películas icónicas como Psicosis y Taxi Driver, reinterpretando escenas y elementos visuales en un contexto moderno.
  • Un elenco con peso también detrás de cámara: Jason Bateman dirige los dos primeros episodios, aportando su experiencia en el género. La dirección de los capítulos restantes está a cargo de Laura Linney, Ben Semanoff y Justin Kurzel, quienes aportan estilos diversos que enriquecen la narrativa.
black rabbit-serie-netflix (2)
Black Rabbit es una serie de 8 capítulos disponible en Netflix desde el 18 de septiembre de 2025.

Reparto de Black Rabbit, serie de Netflix

  • Jude Law (Jake Friedken)
  • Jason Bateman (Vince Friedken)
  • Cleopatra Coleman (Estelle)
  • Sope Dirisú (Wes)
  • Amaka Okafor (Roxie)
  • Troy Kotsur (Joe Mancuso)

Dónde ver la serie Black Rabbit, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Black Rabbit se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Black Rabbit se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Black Rabbit se puede ver en Netflix.

