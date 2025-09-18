Netflix: acaba de estrenar el drama de 8 capítulos que busca consagrarse como la serie más vista de 2025

Se trata de la serie Black Rabbit, creada por Zach Baylin y Kate Susman y estrenada a nivel mundial el jueves 18 de septiembre de 2025. A lo largo de 8 capítulos, toma una página de Ozark, mezclando melodrama. Para Martin Carr de CBR, “es uno de los thrillers más intrigantes que Netflix ha hecho nunca”.

“Black Rabbit te acelera el corazón. Hasta que se rompe”, sentenció Johanna Steinmetz de Chicago Tribune. La serie de Netflix es una mezcla de drama, música, referencias culturales y el imponente paisaje de Nueva York.