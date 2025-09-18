Inicio Ovación Fútbol River Plate
Qué lesiones sufrió Driussi desde su retorno a River y cuánto tiempo estuvo fuera de las canchas

El delantero de River sufrió una nueva lesión y es baja para la revancha ante Palmeiras. Repasamos los inconvenientes físicos que sufrió desde su regreso

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El DT deberá meter mano en el equipo titular.

Luego de un primer tiempo para el olvido, y un complemento en el que logró achicar diferencias, el mundo River recibió una pésima noticia de cara a la revancha del próximo miércoles ante Palmeiras en San Pablo. Marcelo Gallardo pierde, de esta manera, a uno de sus titulares indiscutidos.

Se trata de Sebastián Driussi, delantero que salió desde el inicio en el Monumental y el cual fue reemplazado por Facundo Colidio a los 12 minutos de la segunda etapa. Tras presionar una salida del rival, el atacante quedó tendido en el verde césped con gestos de dolor.

Los estudios realizados durante la jornada de este jueves determinaron que sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo y será baja por al menos tres semanas. Es decir, se perderá la revancha con Palmeiras y podría volver a jugar recién tras la fecha FIFA del mes de octubre.

Todo indica que si su recuperación es la correcta, podría volver a sumar minutos en el partido ante Sarmiento de Junín, el cual se disputará durante el fin de semana del 19 de octubre. Caso contrario, deberá esperar al mano a mano con Talleres.

Las lesiones que sufrió Driussi desde su retorno a River

Esta es la tercera lesión que Sebastián Driussi sufre tras su retorno a River. La primera se dio a inicios del mes de marzo cuando fue reemplazado en la derrota del Millonario ante Talleres por la Supercopa Internacional. En aquella ocasión un desgarro en el isquiotibial lo alejó de las canchas por más de tres semanas.

Sebastián Driussi sufrió la tercera lesión desde su retorno a River.

La segunda, y más recordada, fue en el Mundial de Clubes. En el debut del elenco de Núñez, y justo en el momento que anotó el segundo tanto de su equipo ante Urawa Red Diamonds, padeció un severo esguince de tobillo que lo marginó del verde césped por 66 días.

