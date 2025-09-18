Alexis Matteo tiene el equipo del Deportivo Maipú para enfrentar a Arsenal

El compromiso entre el Cruzado y el equipo del Viaducto se disputará en el estadio Julio Humberto Grondona desde las 15.30, bajo el arbitraje de Pablo Giménez y el entrenador maipucino, Alexis Matteo, tiene definido poner el mismo equipo que viene de empatar con All Boys.

El Cruzado le ganó nada menos que al líder Deportivo Madryn, pero después solo le alcanzó para lograr dos empates seguidos ante Alvarado y All Boys,

La probable formación del Deportivo Maipú

Los once titulares del Cruzado serían Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aarón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli, Tomás Silva; Franco Saccone y Pío Bonacci.

El volante Rubens Sambueza sigue en plena recuperación de un desgarro en la pierna izquierda.

Maipú podría jugar con Gimnasia

A solo tres fechas del final Maipú se ubica octavo con 42 puntos y se sostiene en los puestos de clasificación al Reducido.

Si hoy terminara el torneo el Cruzado, octavo de la zona A, tendría que jugar con Gimnasia y Esgrima (segundo de la zona B) por el Reducido, en el Víctor Legrotaglie y con ventaja deportiva para el Lobo en caso de empate.

deportivo-maipu-1 Deportivo Maipú se presentará ante Arsenal, en el estadio Julio Humberto Grondona.

Lo que viene para Deportivo Maipú

Luego del compromiso ante Arsenal, el equipo dirigido por Alexis Matteo jugará en condición local el domingo 28 de septiembre desde las 16.30 ante Colegiales.

Luego cerrará la fase regular de visitante ante Atlanta, dirigido por el ex DT de Maipú Luis García, aunque este último partido aún no tiene fecha ni horario.