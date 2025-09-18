Santino Andino jugará el Mundial Sub 20 de Chile con la Selección argentina

No fueron cedidos por sus clubes Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Aarón Anselmino y Valentín Carboni, entre otros, mientras que del plantel que estuvo en el Sudamericano tampoco fue citado el mendocino Ignacio Perruzzi.

Placente había citado esta semana a solo 16 futbolistas entre los que sobresalen Ian Subiabre, Milton Delgado y Maher Carrizo quienes completarán la semana el sábado con una práctica ante la reserva de Racing.

Luego los convocados se entrenarán el lunes 22, martes 23 y miércoles 24 en Ezeiza para viajar el 24 por la tarde a Chile.

Argentina en el Mundial Sub 20 de Chile

Argentina debutará en el Mundial Sub 20 de Chile el próximo domingo 28 de septiembre a las 20 frente a Cuba, en Valparaíso, donde luego completará la fase de grupos jugando ante Australia (miércoles 1/10 a las 20) e Italia (sábado 4/10 a las 20).

Los dos primeros de cada zona accederán a los octavos de final y la final está prevista para el domingo 19 de octubre, en Santiago.

Los convocados para el Mundial Sub 20