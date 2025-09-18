Santino Andino jugará el Mundial Sub 20 de Chile con la Selección argentina

Inicio Ovación Fútbol Santino Andino
Santino Andino integra la lista definitiva de la Selección argentina que disputará el Mundial Sub 20 2025 que se llevará a cabo en Chile.

Por UNO
Andino jugará en Chile.

Santino Andino integra la lista definitiva de la Selección argentina que disputará el Mundial Sub 20 2025 que se llevará a cabo en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre.

El director técnico Diego Placente confirmó la lista de convocados en la que aparecen 7 jugadores que actúan en el exterior: Alain Gómez (Valencia), Julio Soler (Bournemouth), Tomás Pérez (Porto), Álvaro Montoro (Botafogo), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Mateo Silvetti (Inter Miami) y Gianluca Prestianni (Benfica).

No fueron cedidos por sus clubes Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Aarón Anselmino y Valentín Carboni, entre otros, mientras que del plantel que estuvo en el Sudamericano tampoco fue citado el mendocino Ignacio Perruzzi.

Placente había citado esta semana a solo 16 futbolistas entre los que sobresalen Ian Subiabre, Milton Delgado y Maher Carrizo quienes completarán la semana el sábado con una práctica ante la reserva de Racing.

Luego los convocados se entrenarán el lunes 22, martes 23 y miércoles 24 en Ezeiza para viajar el 24 por la tarde a Chile.

Argentina en el Mundial Sub 20 de Chile

Argentina debutará en el Mundial Sub 20 de Chile el próximo domingo 28 de septiembre a las 20 frente a Cuba, en Valparaíso, donde luego completará la fase de grupos jugando ante Australia (miércoles 1/10 a las 20) e Italia (sábado 4/10 a las 20).

Los dos primeros de cada zona accederán a los octavos de final y la final está prevista para el domingo 19 de octubre, en Santiago.

Los convocados para el Mundial Sub 20

sub 20

