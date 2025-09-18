Por presente, uno de los grandes ausentes es sin dudas Franco Mastantuono. Ya titular en Real Madrid, tanto en LaLiga como en la Champions League, el hombre de 18 años no recibió el permiso de su club,

Claudio Echeverri, quien ya supo brillar bajo las ordenes de Diego Placente, es otro de los que se perderá la acción en la Copa del Mundo. El Diablito fue clave en el ciclo mundialista pero desde Bayer Leverkusen no dieron el brazo a torcer.

Aaron Anselmino se había perdido el Sudamericano Sub 20 debido a que Chelsea negó su convocatoria. Pese a haber emigrado del club (actualmente defiende los colores del Borussia Dortmund), su nueva institución dejó clara desde el inicio la negativa a cederlo para la Copa del Mundo.

Santiago Hidalgo (Toulouse de Francia), Valentín Carboni (Génova de Italia), son los otros dos jugadores que no podrán vestir la camiseta de la Selección argentina en el Mundial que se disputará en Chile. Por su parte Agustín Ruberto (River) y Juan Giménez (Rosario Central), quedaron fuera por lesión.

El grupo de la Selección argentina en el Mundial Sub 20

La Copa del Mundo de Chile 2025 contará con la presencia de 24 países, dividido en seis grupos de cuatro personas. Los dos mejores de cada grupo, y los cuatro mejores terceros, asegurarán su lugar en octavos de final.

Grupo A: Chile, Egipto, Japón, Nueva Zelanda

Grupo B: República de Corea, Panamá, Paraguay, Ucrania

Grupo C: Brasil, México, Marruecos, España

Grupo D: Argentina , Australia, Cuba, Italia

, Australia, Cuba, Italia Grupo E: Francia, Nueva Caledonia, Sudáfrica, Estados Unidos

Grupo F: Colombia, Nigeria, Noruega, Arabia Saudí

Cuándo juega la Selección argentina