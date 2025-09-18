Neri Cardozo abraza a Messi

Santino Andino será el cuarto futbolista mendocino que jugará un Mundial Sub 20 con la Selección argentina, una selecta lista que además tiene un solo campeón del mundo.

El primer mendocino en disputar un Mundial juvenil fue Roberto Molina quien estuvo en los tres partidos que jugó el conjunto dirigido por Mostaza Merlo en el certamen realizado en Portugal en 1991.

El Nuno, ex Ferro, Independiente y de larga trayectoria en México, marcó un gol pero Argentina terminó eliminada con dos derrotas y un empate además de recibir una severa sanción por los incidentes ocurridos en el encuentro ante Portugal.

Pasaron 12 años para que un mendocino fuera a un Mundial Sub 20 y Neri Cardozo formó parte del equipo que terminó cuarto en el certamen jugado en Emiratos Árabes en 2003. Allí sobresalieron Javier Mascherano y Fernando Cavenaghi, renunció Carlitos Tevez y Neri estuvo en 3 encuentros.

Esa experiencia le permitió a Neri Cardozo tener una destacada labor en la Selección argentina campeona del Mundial Sub 20 de Países Bajos, en 2005.

Con Messi como figura y goleador, el mediocampista de Boca estuvo en 6 encuentros, marcó un gol y aportó 3 asistencias para los dirigidos por Pancho Ferraro.

Finalmente, en el Mundial de Colombia 2011 Esteban Andrada ocupó el arco delante nada menos que de Rodrigo Rey y Dibu Martínez en el equipo que dirigía Walter Perazzo.

El ex Lanús y Boca estuvo en los 5 partidos y Argentina cayó por penales en los cuartos de final.

