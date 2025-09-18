El Nuno, ex Ferro, Independiente y de larga trayectoria en México, marcó un gol pero Argentina terminó eliminada con dos derrotas y un empate además de recibir una severa sanción por los incidentes ocurridos en el encuentro ante Portugal.

Pasaron 12 años para que un mendocino fuera a un Mundial Sub 20 y Neri Cardozo formó parte del equipo que terminó cuarto en el certamen jugado en Emiratos Árabes en 2003. Allí sobresalieron Javier Mascherano y Fernando Cavenaghi, renunció Carlitos Tevez y Neri estuvo en 3 encuentros.

Esa experiencia le permitió a Neri Cardozo tener una destacada labor en la Selección argentina campeona del Mundial Sub 20 de Países Bajos, en 2005.

Con Messi como figura y goleador, el mediocampista de Boca estuvo en 6 encuentros, marcó un gol y aportó 3 asistencias para los dirigidos por Pancho Ferraro.

Finalmente, en el Mundial de Colombia 2011 Esteban Andrada ocupó el arco delante nada menos que de Rodrigo Rey y Dibu Martínez en el equipo que dirigía Walter Perazzo.

El ex Lanús y Boca estuvo en los 5 partidos y Argentina cayó por penales en los cuartos de final.