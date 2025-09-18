Colapinto recorrió el circuito de Bakú de una manera muy particular: se viene el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto - Bakú 2025 - Bicicleta Franco Colapinto en bicicleta junto a sus ingenieros.

También aprovechó la oportunidad para hablar con la prensa, donde expresó: "Bakú es de mis recuerdos más especiales, en el entre por primera vez a Q3 y sume puntos en mi primera carrera callejera".

No obstante, el monoplaza de Williams es diferente al de Alpine: "Conocemos las limitaciones del coche y sabemos que vamos a tener algunas dificultades. Hay rectas muy largas y el paquete que tenemos no es el mejor para esta pista".

"Fue muy positivo andar tan bien el año pasado en un circuito como Bakú, de los más complicados del calendario, fue muy bueno para mi futuro. Contento de estar de vuelta acá, hay que ver qué pasa este fin de semana", recordó sobre su pasada experiencia en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Franco Colapinto - Bakú 2025 - Bicicleta. El piloto argentino unió sus dos pasiones: la F1 y el ciclismo.

Y en el análisis realizado en bicicleta, sumado a las experiencias realizadas en el simulador, expresó: "Será más difícil que el año pasado en cuanto a performance por la larga recta. Nuestro auto no es el mejor y en un callejero con muchos baches, el coche es muy duro y no los copia bien".

En diálogo con el canal oficial de la Fórmula 1, le consultaron si sabía francés, a lo que Colapinto respondió: "Un peu, un peu. Estoy en ello. Me molesta mucho no entender a Pierre cuando habla francés. Lo hablaré pronto, pero me está tomando más tiempo del que pensaba".

Embed Franco, ¿hablas francés?



"Un peu, un peu. Estoy en ello. Me molesta mucho no entender a Pierre cuando habla francés. Lo hablaré pronto, pero me está tomando más tiempo del que pensaba." #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/9RftrQd0DB — Alpine Club (@alpineclub_esp) September 18, 2025

Los rumores que hay a su alrededor

Dando pruebas de madurez y concentración, se refirió a los permanentes rumores que tiene que enfrentar cotidianamente: "No se puede controlar lo que pasa alrededor, no es algo que me esté influyendo mucho últimamente".

"Hay que saber controlarlo. Hay muchas expectativas y gente que quiera que me vaya bien y cuando no sale, hay críticas. Estamos intentando hacer lo máximo para mejorar", continuó reflexionando.

"No estamos en la posición que queremos, no sumamos puntos y estamos últimos, no es un buen año. Pero en lo personal lo importante es seguir mejorando con el auto y ser más consistente y lo estoy encontrando de a poco. Vendrán mejores circuitos, con esta recta larga costará este fin de semana", concluyó Franco Colapinto.