En menos de un minuto: el vuelo más corto del mundo conecta dos islas de forma estratégica

Cuando pensamos en volar, generalmente imaginamos vuelos largos, aeropuertos enormes y horas de espera. Sin embargo, este vuelo que rompe todos los esquemas. Te contamos sobre cómo funciona el vuelo comercial más corto de la historia y por qué es de relevancia tanto para locales como turistas de todo el mundo.
Según la BCC en Escocia existe un vuelo que rompe todos los esquemas: el vuelo entre Westray y Papa Westray, en las Islas Orcadas, reconocido como el vuelo comercial más corto de la historia del mundo.
El vuelo conecta dos islas cercanas, Westray y Papa Westray, separadas por apenas 2,7 kilómetros (1,7 millas). Aunque la distancia es mínima, este vuelo es fundamental para los habitantes locales, ya que facilita el transporte rápido de personas, correos y suministros entre las islas. La aerolínea que opera esta ruta es Loganair, reconocida por sus vuelos regionales en Escocia, y utiliza el Britten-Norman Islander, un pequeño avión de 9 plazas ideal para vuelos cortos y pistas reducidas.
El vuelo dura oficialmente menos de dos minutos, aunque el tiempo efectivo en el aire puede ser de tan solo 47 segundos, dependiendo de las condiciones climáticas y del piloto. Así mismo este avión destaca por:
Aunque breve, este vuelo demuestra que la aviación no siempre es cuestión de grandes distancias, sino de adaptarse a las necesidades de cada región. Para quienes buscan experiencias inusuales o curiosidades del mundo, volar entre las islas Westray y Papa Westray es una oportunidad única de vivir un récord mundial en menos de un minuto.