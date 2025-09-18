En menos de un minuto: el vuelo más corto del mundo conecta dos islas de forma estratégica

El vuelo más corto del mundo dura menos de un minuto y conecta dos islas de forma estratégica

Según la BCC en Escocia existe un vuelo que rompe todos los esquemas: el vuelo entre Westray y Papa Westray, en las Islas Orcadas, reconocido como el vuelo comercial más corto de la historia del mundo.

El vuelo conecta dos islas cercanas, Westray y Papa Westray, separadas por apenas 2,7 kilómetros (1,7 millas). Aunque la distancia es mínima, este vuelo es fundamental para los habitantes locales, ya que facilita el transporte rápido de personas, correos y suministros entre las islas. La aerolínea que opera esta ruta es Loganair, reconocida por sus vuelos regionales en Escocia, y utiliza el Britten-Norman Islander, un pequeño avión de 9 plazas ideal para vuelos cortos y pistas reducidas.

El vuelo más corto del mundo El viaje de este avión se realiza de dos a tres veces por día

¿Cómo es el vuelo más corto del mundo?

El vuelo dura oficialmente menos de dos minutos, aunque el tiempo efectivo en el aire puede ser de tan solo 47 segundos, dependiendo de las condiciones climáticas y del piloto. Así mismo este avión destaca por:

El avión es mucho más útil ya que el ferry que conecta las islas no siempre puede salir, debido a las condiciones climatológicas adversas y es mucho más lento.

es mucho más útil ya que el ferry que conecta las no siempre puede salir, debido a las condiciones climatológicas adversas y es mucho más lento. Función esencial: a pesar de su brevedad, el avión cumple un rol vital para la comunidad local, transportando pasajeros, correspondencia y suministros, evitando largas travesías en barco.

cumple un rol vital para la comunidad local, transportando pasajeros, correspondencia y suministros, evitando largas travesías en barco. Experiencia del pasajero: muchos pasajeros comentan que apenas se sientan y saludan al piloto antes de que el vuelo termine, convirtiéndose en una experiencia rápida y peculiar.

Reconocimiento internacional: este vuelo se consolidándose como una atracción curiosa más que como un medio de transporte convencional.

Distancia mínima: cubre únicamente 2,7 km, lo que convierte al trayecto en una curiosidad mundial y en el récord Guinness del vuelo comercial más corto del mundo.

Aunque breve, este vuelo demuestra que la aviación no siempre es cuestión de grandes distancias, sino de adaptarse a las necesidades de cada región. Para quienes buscan experiencias inusuales o curiosidades del mundo, volar entre las islas Westray y Papa Westray es una oportunidad única de vivir un récord mundial en menos de un minuto.