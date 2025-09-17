El vuelo más largo del mundo va a unir una ciudad de América Latina con otra de Asia: más de 16.000 kilómetros

El vuelo más largo del mundo va unir la ciudad de Shanghái y la ciudad de Buenos Aires. Anunciado por la empresa China Eastern la ruta cubrirá 19.681 kilómetros y tendrá una duración estimada de hasta 29 horas. Este vuelo de conexión entre Asia y América Latina marca el regreso de la compañía luego de 10 años.

Esta es una gran oportunidad para que los pasajeros disfruten de un vuelo largo pero sin escalas. Las aerolíneas se han encargado de transformar los vuelos en experiencias únicas para relajarse. Con cabinas espaciosas, wifi y una atención de lujo este vuelo que une esta ciudad de América Latina con Shanghái promete ser una experiencia única y agradable.

El servicio se operará dos veces por semana, con vuelos los lunes y jueves desde Shanghái, y los martes y viernes desde la ciudad de América Latina. La aeronave utilizada será un Boeing 777-300ER, configurado con 6 suites en Primera Clase, 52 asientos en Business Class y 258 en clase económica. Se estima que el vuelo ofrecerá alrededor de 65.000 asientos anuales.

Los precios de los boletos varían según la clase y el sentido del viaje. En clase económica, los pasajes oscilan entre $1.538 y $2.270 USD, mientras que en clase ejecutiva comienzan en $5.000 USD.

El vuelo más largo del mundo

El lanzamiento de esta nueva ruta aérea que conectará Buenos Aires con Shanghái a partir del 4 de diciembre de 2025. Este vuelo se convertirá en el más largo del mundo en términos de distancia y duración, superando al actual récord de la ruta entre Singapur y Nueva York. Más allá de este vuelo que será el más largo del mundo, existe otros que destacan por su extensión, entre ellos destacan: