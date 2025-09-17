La ciudad de América del Sur que vive a oscuras pese a tener una de las plantas solares más grande del mundo

En el árido desierto del sur de Perú, específicamente en el departamento de Moquegua, se encuentra una pequeña ciudad de Pampa Clemesí. A pesar de estar ubicado a tan solo 600 metros de la planta solar Rubí, la más grande de este país de América del Sur sus habitantes viven en la oscuridad, sin acceso a electricidad ni agua potable. Esta situación resalta una paradoja: una comunidad que, aunque vecina de una fuente de energía renovable, carece de los beneficios que esta podría ofrecer.

La planta solar Rubí, junto con la planta Clemesí, genera aproximadamente 440 gigavatios-hora de electricidad al año, suficiente para abastecer a más de 350.000 hogares. Sin embargo, la energía producida no llega a la ciudad Pampa Clemesí, donde los residentes dependen de linternas y paneles solares individuales para iluminar sus hogares. Aunque la empresa operadora, Orygen, ha donado paneles solares a algunas familias, los altos costos de baterías y convertidores impiden un uso efectivo y generalizado de esta energía.

La falta de infraestructura adecuada y la baja densidad poblacional en esta zona de América del Sur han llevado a que proyectos de electrificación sean postergados. A pesar de las promesas gubernamentales y las inversiones realizadas, como la instalación de 53 torres de energía listas para funcionar, la conexión efectiva de la ciudad Pampa Clemesí a la red eléctrica nacional aún no se ha materializado.

Esta situación refleja una desconexión entre el desarrollo de proyectos de energía renovable y la inclusión de comunidades cercanas en los beneficios de estos proyectos. Mientras la planta solar Rubí ilumina otras regiones del país, ciudad Pampa Clemesí permanece en la oscuridad, esperando una solución que aún parece lejana.