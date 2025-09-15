El país de América del Sur con un tipo de oro "más puro" que podría cambiar al mundo

El país donde se produjo este hallazgo de oro es Surinam, en América del Sur. Con poco más de 630.000 habitantes, Surinam ha basado gran parte de su economía en recursos naturales, pero este descubrimiento de oro lo coloca en un nuevo escenario. La empresa canadiense Founders Metals Inc. desarrolla el proyecto Antino, en el sureste del país, dentro del Escudo Guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas del mundo.

El hallazgo en este país de América del Sur es importante porque combina dos factores esenciales: la alta ley del oro y la continuidad en la perforación. Encontrar casi 12 gramos de oro por tonelada en más de 20 metros representa una ventaja enorme frente a otras minas en el mundo. Cuanto mayor es la concentración de oro, menor es el costo de extracción y mayor la rentabilidad.

Oro (1) Riqueza escondida: el Escudo Guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas del mundo.

Los países con más oro en el mundo

Para Surinam, significa una oportunidad histórica de crecimiento económico, para América del Sur, consolida la idea de que la región es un pilar en el mercado de metales preciosos, y para el mundo, garantiza el acceso a un recurso cuya demanda sigue creciendo.

Los países con las mayores reservas de oro del mundo son: