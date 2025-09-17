Inicio Sociedad Pueblo
Mundo

El pueblo de América del Sur que está a punto de ser absorbido por una planta

En América del Sur resalta un pueblo único en el mundo que está a punto de ser consumido por una planta. Es una muestra de cómo se altera los ecosistemas locales

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
El pueblo de América del Sur que es una expeción en el mundo 

El pueblo de América del Sur que es una expeción en el mundo 

En el corazón de América del Sur se encuentra un pueblo palafítico donde los pescadores han vivido durante generaciones. Sin embargo, desde finales del año pasado, enfrentan una amenaza inesperada: una planta acuática invasora que crece sin control y pone en peligro su forma de vida.

La planta en cuestión es la Hydrilla verticillata, originaria de Asia y comúnmente utilizada en acuarios. Se presume que ingresó a un país de América del Sur de manera ilegal. Desde su llegada, ha invadido rápidamente las aguas de la ciénaga, formando densas capas que impiden la navegación y dificultan la pesca, actividades esenciales para los habitantes de un pueblo en particular.

Ciudad América del Sur
El pueblo posee m&aacute;s de 300 casas, viven m&aacute;s de 2.000 habitantes y reciben varios turistas&nbsp;

El pueblo posee más de 300 casas, viven más de 2.000 habitantes y reciben varios turistas

El pueblo de América del Sur que está a punto de ser absorbido por una planta

En medio de del Caribe colombiano, en la región de la Ciénaga Grande de Santa Marta, se encuentra Nueva Venecia. Un pueblo de América del Sur que está a punto de ser tragado por una planta. Los pescadores lamentan la situación a medida que la planta cubre el agua donde antes abundaban peces.

La expansión de la Hydrilla verticillata ha sido alarmante. Se estima que la planta crece a un ritmo de 1,2 kilómetros por mes, y ya ha invadido más de siete kilómetros de este pueblo de América del Sur. Los esfuerzos por eliminarla han sido infructuosos; incluso se han utilizado maquinaria pesada para removerla, pero la planta vuelve a crecer rápidamente.

Ciudad América del Sur (1)
Nueva Venecia es un pueblo palaf&iacute;tico, lugar que fue creado en medio de la ci&eacute;naga grande de Santa Marta -Magdalena-. All&iacute; las coloridas casas est&aacute;n apoyadas en estacas y tienen las calles "pavimentadas" de mar.

Nueva Venecia es un pueblo palafítico, lugar que fue creado en medio de la ciénaga grande de Santa Marta -Magdalena-. Allí las coloridas casas están apoyadas en estacas y tienen las calles "pavimentadas" de mar.

Consecuencias para este pueblo de América del Sur

Además de los problemas económicos que enfrenta el pueblo, hay preocupaciones sobre la salud pública. Los experto han observado un aumento en los casos de enfermedades gastrointestinales entre los niños, atribuibles a la falta de circulación de aguas residuales debido a la espesura de la planta.

Ante esta crisis, los habitantes de Nueva Venecia han protestado en carreteras y exigido al gobierno un plan para erradicar la planta invasora. El Ministerio de Ambiente de este país de América del Sur ha calificado la situación como una "invasión" y ha anunciado la creación de un comité para encontrar soluciones.

La situación en Nueva Venecia es un claro ejemplo de cómo las especies invasoras pueden alterar ecosistemas locales y amenazar la subsistencia de comunidades enteras. Es imperativo que se implementen medidas efectivas para controlar la propagación de la Hydrilla verticillata y proteger tanto el medio ambiente como las formas de vida tradicionales de los pueblos afectados.

Temas relacionados:

Te puede interesar