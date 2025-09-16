El pueblo cercano a Nueva York que debes visitar si quieres conocer lo que es una fiesta en la playa

En 2009, MTV eligió este pueblo para filmar la primera temporada de "Jersey Shore". El programa mostró cómo se vive la noche en esta playa de Nueva Jersey y atrajo visitantes de todo el país. La gente quería experimentar en persona lo que había visto en televisión.

Las cámaras volvieron en 2011 para la tercera temporada y en 2012 para la quinta y sexta. Cada aparición en MTV aumentaba la fama del lugar. Pero los residentes de la zona ya conocían este pueblo como destino de diversión desde mucho antes.

Para los neoyorquinos, Seaside Heights no era una sorpresa. Durante décadas fue el escape perfecto de fin de semana: playa de día, fiesta de noche, y todo a menos de dos horas de casa. Una combinación difícil de encontrar tan cerca de la Gran Manzana.

Hoy el pueblo mantiene esa reputación de diversión nocturna. Los jóvenes llegan buscando una experiencia auténtica de playa y vida nocturna en la costa este. Los lugares se actualizan constantemente, trayendo bandas en vivo y DJs reconocidos que mantienen las pistas llenas hasta el amanecer.

Un boardwalk diseñado para la diversión

seaside La pasarela de esta playa tiene vida nocturna, pero también es muy concurrida de día.

El paseo marítimo de este pueblo concentra toda la acción nocturna. Hay opciones para todos: desde bares relajados frente al océano hasta discotecas con sistemas de sonido de primera. Cada establecimiento tiene su ambiente particular.

Durante el verano, Seaside Heights se transforma cuando cae el sol. Los restaurantes extienden sus horarios, los bares abren las terrazas y la música comienza a sonar desde múltiples puntos de la playa. Es una mezcla única entre el ambiente costero relajado y la energía urbana intensa.

Hotels.com destacó que todo está concentrado en un área pequeña del pueblo. Podés caminar de un lugar a otro sin problemas, probando diferentes ambientes durante la misma noche. Ideal para grupos que quieren variedad sin complicarse con traslados largos por la playa.