Buenos Aires tiene rincones que sorprenden cuando se los descubre. En Marcos Paz los productores de jamón aprendieron de los inmigrantes europeos y después desarrollaron su propio estilo. Cada maestro guarda sus secretos con celo. La selección de la carne, el tiempo de curación, la temperatura... cada detalle influye en el resultado final.

El jamón crudo que sale de este pueblo puede competir tranquilamente con los mejores del mundo. Los productores locales no se apuran en el proceso. Saben que las cosas de calidad requieren tiempo. Cada familia conserva recetas que vienen de generaciones anteriores y las transmite con cuidado a las nuevas.

Las visitas a las fábricas permiten conocer todo el proceso de elaboración. Ver los espacios donde madura el jamón crudo resulta toda una experiencia. Los maestros explican cada paso mientras comparten historias del oficio. No es simple promoción, es genuina pasión por el trabajo que realizan.

En octubre se celebra la Fiesta Nacional del Jamón Crudo y llegan miles de personas de todo el país. Es entonces cuando Marcos Paz exhibe toda su capacidad productiva. Los visitantes pueden degustar diferentes variedades y conversar con los productores que explican los secretos de su labor.

Más atractivos además del jamón en el pueblo

marcos paz cartel Marcos Paz es un pueblo de tradiciones muy arraigadas.

Marcos Paz ofrece actividades que van más allá de su reconocido jamón crudo. Las estancias de la zona reciben visitantes para mostrar la vida rural auténtica de Buenos Aires. Se pueden realizar cabalgatas, visitar museos locales y recorrer el casco histórico que conserva su particular encanto.

La proximidad con otros pueblos como General Las Heras, Navarro y Cañuelas permite organizar recorridos más extensos. Quienes tienen tiempo disponible pueden armar un circuito que incluya varios destinos. Los caminos rurales ofrecen paisajes atractivos y cada localidad aporta su historia particular al recorrido.