Inicio Sociedad América del Sur
Mundo

El país de América del Sur que se ubica como mayor exportador de maní en el mundo: supera a todos

El maní es un fruto seco clave para América del Sur y el mundo, que genera empleo, fortalece la economía rural y posiciona a la región como líder en exportaciones

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
El maní

El maní, un producto clave que impulsa la economía rural y el comercio internacional.

Los frutos secos son productos emblemáticos no solo para América del Sur, sino para el mundo entero. Su valor nutricional, su versatilidad en la cocina y su amplia demanda internacional los han convertido en un elemento central de la economía y la agricultura de varios países sudamericanos.

En particular, el maní posee un profundo valor económico. Generan empleo, impulsan la economía rural y fortalecen la industria alimentaria en las comunidades donde se cultivan. Esto los convierte en un motor clave para el desarrollo regional y en un producto esencial dentro del comercio internacional. Te contamos cuál es el país de América del Sur que lidera la exportación de frutos secos en el mundo y cómo ha logrado superar a gigantes.

Mani (2)
El pa&iacute;s sudamericano que supera a India, China y Estados Unidos en man&iacute;.

El país sudamericano que supera a India, China y Estados Unidos en maní.

El país de América del Sur que se ubica como mayor exportador de maní en el mundo: supera a todos

Argentina se ha consolidado como el mayor exportador de frutos secos del mundo. En 2024, el país sudamericano logró enviar productos por un valor aproximado de 1.500 millones de dólares estadounidenses, superando ampliamente a India, China y Estados Unidos. Este liderazgo se debe a la calidad de su producción, su capacidad para abastecer los mercados más exigentes y la eficiencia de su sistema productivo, que combina tecnología moderna con tradición agrícola.

Muy cerca le siguen Brasil y Estados Unidos, que destacan por la cantidad y variedad de maní que producen, aunque no alcanzan el volumen exportador de Argentina. Juntos, estos países forman un eje exportador que mantiene a América del Sur como protagonista en el comercio global de frutos secos.

Mani
Am&eacute;rica del Sur se consolida como protagonista global en la exportaci&oacute;n de man&iacute;.

América del Sur se consolida como protagonista global en la exportación de maní.

Los mayores exportadores de frutos secos del mundo

La producción de este fruto seco no solo genera empleo y riqueza, sino que también contribuye a la sostenibilidad de las economías locales y al desarrollo rural. Esto reafirma la posición de América del Sur como una región estratégica para el mercado de frutos secos en el mundo, consolidando su liderazgo en un sector que sigue creciendo y captando la atención de compradores internacionales.

  • Argentina – 1.500 millones USD
  • India – 1.200 millones USD
  • Estados Unidos – 1.100 millones USD
  • China – 950 millones USD
  • Brasil – 500 millones USD

Temas relacionados:

Te puede interesar