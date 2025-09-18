Checho Pérez: ¿un piloto sin códigos?

Flavio Briatore busca permanentemente mejorar el presente y futuro de Alpine, con un motor poco poderoso y con esfuerzos que parecen insuficientes. Entremedio están los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto, quienes tienen que hacer lo que pueden con lo que tienen.

Claro está que más allá de los resultados actuales, la visión del empresario está puesta en el 2026 donde se llevarán adelante una serie de modificaciones que le permitirían a la escudería francesa lograr entrar en los puestos de repartición de puntos.

La renovación de los monoplazas también puede traer consigo un cambio de pilotos, algo que no sucederá con el francés pero que si puede pasar con el argentino. Es ahí cuando Checho Pérez entró en escena y en acción.

Es que el piloto mexicano, quien por entonces no tenía escudería, decidió llamar a Flavio Briatore para consultarle cómo era la situación de Alpine. Así lo reveló el sitio especializado Auto Motor und Sport: "Me llamó y me preguntó cuáles eran nuestros planes, pero también me comentó que estaba cerca de llegar a otra escudería".

Finalmente, el piloto mexicano arregló con Cadillac, escudería debutante en la F1, donde pidió que en su contrato haya una cláusula "anti Red Bull".

Otro piloto en la órbita de Alpine

Además el empresario italiano manifestó que también mantuvo conversaciones con Toto Wolff, jefe de Mercedes, con la intención de sumar a Valtteri Bottas, quien es actual piloto de reserva, pero será titular en Cadillac durante 2026 junto a Checo Pérez: "Hablamos un par de veces. Inclusive en la clasificación del Gran Premio de Silverstone".

De igual manera, Briatore también manifestó que "el equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad. Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos".

Esto transmite, al menos por un tiempo, tranquilidad para Franco Colapinto quien, aunque tiene un contrato anual, también tiene un arreglo de revisión de su labor carrera tras carrera.