Solo para entendidos: cuál es el origen del nombre que lleva la provincia de Santa Cruz y a qué se debe

provincia de santa cruz (1)
Santa Cruz es una provincia en la Patagonia argentina en el sur del país. Se ubica entre la cordillera de los Andes al oeste y el océano Atlántico al este.
El nombre de la provincia se remonta al año 1520, cuando la expedición de Fernando de Magallanes navegaba por la costa patagónica. Los conquistadores tenían por costumbre poner nombres de origen religioso a las regiones para expandir el catolicismo. Con el paso del tiempo, el nombre se consolidó y fue adoptado oficialmente cuando se creó el Territorio Nacional de Santa Cruz en 1884.
A partir de entonces, la región comenzó a ser identificada con ese nombre, el cual quedó ligado no solo al río, sino también al territorio circundante. Siglos más tarde, cuando se conformaron las provincias argentinas, se decidió conservar la denominación de Santa Cruz para la jurisdicción patagónica.
Según el sitio COMUNICA, Santa Cruz, tiene un nombre evocador de exploraciones marítimas, también se conecta con Juan Serrano y su entrada en el río el 3 de mayo de 1520. En esta provincia, cada ola lleva consigo el eco de la Invención de la Santa Cruz, tejiendo una conexión entre el explorador y la naturaleza majestuosa que lo rodea.
Características de la provincia de Santa Cruz
provincia de santa cruz (2)
El monte Fitz Roy se encuentra en la Patagonia, en la frontera entre Argentina y Chile, y es visible desde el pueblo de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz, Argentina.
- Actualmente, Santa Cruz es una de las provincias más extensas.
- Su capital es Río Gallegos. El río fue bautizado en homenaje a Blasco Gallegos, un piloto que formó parte de la expedición de Magallanes.
- Superficie: 243.943 Km².
- Población: 337.226 habitantes (Censo 2022).
- En 1955, se provincializaron los territorios nacionales: el territorio santacruceño y Tierra del Fuego se unieron en una provincia llamada Provincia Patagonia. En 1956, se creó oficialmente la Provincia de Santa Cruz.
- Entre sus atractivos turísticos más importantes se destacan el Glaciar Perito Moreno, el Monte Fitz Roy y el Parque Nacional Los Glaciares, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
- El nombre actual data de mucho antes de que el territorio se constituyere como provincia.
- El primer gobernador fue Mario Cástulo Paradelo, elegido en 1958.
- Dos tipos de clima conviven en la provincia de Santa Cruz: el clima árido patagónico del centro y este y el clima frío húmedo del oeste.
- En casi toda la provincia se encuentra el cóndor, entre los animales terrestres se destacan el puma, la mara, el guanaco, el zorro gris o colorado, el ñandú, el gato montés y el zorrino.