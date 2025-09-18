Solo para entendidos: cuál es el origen del nombre que lleva la provincia de Santa Cruz y a qué se debe

provincia de santa cruz (1) Santa Cruz es una provincia en la Patagonia argentina en el sur del país. Se ubica entre la cordillera de los Andes al oeste y el océano Atlántico al este.

El nombre de la provincia se remonta al año 1520, cuando la expedición de Fernando de Magallanes navegaba por la costa patagónica. Los conquistadores tenían por costumbre poner nombres de origen religioso a las regiones para expandir el catolicismo. Con el paso del tiempo, el nombre se consolidó y fue adoptado oficialmente cuando se creó el Territorio Nacional de Santa Cruz en 1884.

A partir de entonces, la región comenzó a ser identificada con ese nombre, el cual quedó ligado no solo al río, sino también al territorio circundante. Siglos más tarde, cuando se conformaron las provincias argentinas, se decidió conservar la denominación de Santa Cruz para la jurisdicción patagónica.

Según el sitio COMUNICA, Santa Cruz, tiene un nombre evocador de exploraciones marítimas, también se conecta con Juan Serrano y su entrada en el río el 3 de mayo de 1520. En esta provincia, cada ola lleva consigo el eco de la Invención de la Santa Cruz, tejiendo una conexión entre el explorador y la naturaleza majestuosa que lo rodea.

Características de la provincia de Santa Cruz

provincia de santa cruz (2) El monte Fitz Roy se encuentra en la Patagonia, en la frontera entre Argentina y Chile, y es visible desde el pueblo de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz, Argentina.