Argentina vs. Italia en el Mundial de Vóley 2025: cuándo juegan y dónde ver el cruce de octavos de final

Italia no será un rival nada fácil para la Argentina, ya que es el actual subcampeón de la Nations League y en los Juegos Olímpicos de París 2024 llegó a las semifinales.
Además de Francia, campeón olímpico, este jueves quedó eliminado Brasil, una de las potencias, al caer ante Serbia en sets corridos.
Embed - France vs. Argentina - Highlights | Men's World Championships 2025
El cruce entre Argentina e Italia por los octavos de final del Mundial de Vóley será este domingo 21 de septiembre a las 4.30, con TV por DirecTV y el canal de Volleyball World.
El cruce entre argentinos e italianos tiene dos antecedentes recientes: en 2018, en Florencia, ganó la azzurra 3 a 1 y en 2014, en Polonia, había ganado Argentina con el mismo marcador.
Los cruces de los octavos de final del Mundial de Vóley 2025
Sábado 20/9
- 4.30 Turquía vs. Países Bajos
- 9 Polonia vs. Canadá
Sábado 21/9
- 4.30 Argentina vs. Italia
- 9 Bélgica vs. Finlandia
Domingo 22/9
- 4.30 Bulgaria vs. Portugal
- 9 Estados Unidos vs. Eslovenia
Lunes 23/9
- 4.30 Túnez vs. República Checa
- 9 Serbia vs. Irán
Los cuartos de final se jugarán el 24 y 25/9, las semifinales el 27/9 y la final el 28/9
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/albicelesteilu/status/1968659720253649134&partner=&hide_thread=false
Las posiciones que ocupó Argentina en el Mundial de Vóley a lo largo de la historia
- 1960: 11°
- 1978: 22°
- 1982: TERCER PUESTO
- 1986: 7°
- 1990: 6°
- 1994: 14°
- 1998: 11°
- 2002: 6°
- 2006: 13°
- 2010: 9°
- 2014: 11°
- 2018: 15°
- 2022: 8°