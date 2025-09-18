Argentina vs. Italia en el Mundial de Vóley 2025: cuándo juegan y dónde ver el cruce de octavos de final

Italia no será un rival nada fácil para la Argentina, ya que es el actual subcampeón de la Nations League y en los Juegos Olímpicos de París 2024 llegó a las semifinales.

Además de Francia, campeón olímpico, este jueves quedó eliminado Brasil, una de las potencias, al caer ante Serbia en sets corridos.

El cruce entre Argentina e Italia por los octavos de final del Mundial de Vóley será este domingo 21 de septiembre a las 4.30, con TV por DirecTV y el canal de Volleyball World.

El cruce entre argentinos e italianos tiene dos antecedentes recientes: en 2018, en Florencia, ganó la azzurra 3 a 1 y en 2014, en Polonia, había ganado Argentina con el mismo marcador.

Los cruces de los octavos de final del Mundial de Vóley 2025

Sábado 20/9

4.30 Turquía vs. Países Bajos

9 Polonia vs. Canadá

Sábado 21/9

4.30 Argentina vs. Italia

9 Bélgica vs. Finlandia

Domingo 22/9

4.30 Bulgaria vs. Portugal

9 Estados Unidos vs. Eslovenia

Lunes 23/9

4.30 Túnez vs. República Checa

9 Serbia vs. Irán

Los cuartos de final se jugarán el 24 y 25/9, las semifinales el 27/9 y la final el 28/9

2002:

3-1 vs

3-1 vs

3-1 vs



2025:

3-2 vs

3-1 vs

3-2 vs pic.twitter.com/D5mX0fDI51 — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) September 18, 2025

