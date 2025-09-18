Inicio Ovación Polideportivo vóleibol
Mundial de Vóley

Argentina vs. Italia en el Mundial de Vóley 2025: cuándo juegan y dónde ver el cruce de octavos de final

La selección argentina masculina, con el mendocino Agustín Loser como capitán, le ganó un partidazo a Francia y tiene rival los octavos de final del Mundial de Vóley 2025 que se lleva a cabo en Filipinas.

Argentina tendrá un rival durísimo.

La selección argentina masculina, con el mendocino Agustín Loser como capitán, le ganó un partidazo a su par de Francia (3-2) y ya tiene rival los octavos de final del Mundial de Vóley 2025 que se lleva a cabo en Filipinas.

Los dirigidos por Marcelo Méndez se impusieron con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12, para obtener la primera posición en el Grupo C y su próximo rival será nada menos que Italia, que consiguió el segundo puesto en el Grupo F al superar cómodamente a Ucrania con parciales de 25-21, 25-22 y 25-18. Previamente, el combinado europeo había superado 3-0 a Argelia y caído 3-2 ante Bélgica.

Agustín Loser, capitán de la selección argentina en el Mundial de Vóley 2025.

Agustín Loser, capitán de la selección argentina en el Mundial de Vóley 2025.

Italia no será un rival nada fácil para la Argentina, ya que es el actual subcampeón de la Nations League y en los Juegos Olímpicos de París 2024 llegó a las semifinales.

Además de Francia, campeón olímpico, este jueves quedó eliminado Brasil, una de las potencias, al caer ante Serbia en sets corridos.

El cruce entre Argentina e Italia por los octavos de final del Mundial de Vóley será este domingo 21 de septiembre a las 4.30, con TV por DirecTV y el canal de Volleyball World.

El cruce entre argentinos e italianos tiene dos antecedentes recientes: en 2018, en Florencia, ganó la azzurra 3 a 1 y en 2014, en Polonia, había ganado Argentina con el mismo marcador.

mundial de voley 2

Los cruces de los octavos de final del Mundial de Vóley 2025

Sábado 20/9

  • 4.30 Turquía vs. Países Bajos
  • 9 Polonia vs. Canadá

Sábado 21/9

  • 4.30 Argentina vs. Italia
  • 9 Bélgica vs. Finlandia

Domingo 22/9

  • 4.30 Bulgaria vs. Portugal
  • 9 Estados Unidos vs. Eslovenia

Lunes 23/9

  • 4.30 Túnez vs. República Checa
  • 9 Serbia vs. Irán

Los cuartos de final se jugarán el 24 y 25/9, las semifinales el 27/9 y la final el 28/9

Las posiciones que ocupó Argentina en el Mundial de Vóley a lo largo de la historia

  • 1960: 11°
  • 1978: 22°
  • 1982: TERCER PUESTO
  • 1986: 7°
  • 1990: 6°
  • 1994: 14°
  • 1998: 11°
  • 2002: 6°
  • 2006: 13°
  • 2010: 9°
  • 2014: 11°
  • 2018: 15°
  • 2022: 8°

