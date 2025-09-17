Agustín Loser a punto de rematar una pelota de primer tiempo armada por Luciano de Cecco. Argentina deberá ganarle a Francia el jueves para no depender de nadie.

Agustín Loser a punto de rematar una pelota de primer tiempo armada por Luciano de Cecco. Argentina deberá ganarle a Francia el jueves para no depender de nadie.

La selección argentina de vóley disputa el Mundial de Filipinas 2025 con un ritmo vertiginoso y tras dos fechas jugadas en el Grupo C se posiciona como líder, con sus dos partidos ganados, y candidato a meterse en los octavos de final de la competencia bienal de la FIVB.

La selección nacional que dirige Marcelo Méndez y capitanea el mendocino Agustín Loser enfrenta este jueves -a las 7- a Francia, y de ganar asegura su pasaje para meterse entre los mejores 16 del torneo. La tarea de derrotar a doble campeón olímpico no es nada fácil, y además presenta una encrucijada inesperada a los albicelestes.

La derrota de Francia complicó el panorama para la selección argentina de vóley

Francia debutó con un contundente 3-0 contra Corea del Sur, con parciales de 25-12, 25-18 y 25-16. Pero la sorpresa llegó en la segunda jornada, donde los galos sufrieron una inesperada derrota ante Finlandia en cinco sets. Esto obliga a tener que ganarle a Argentina para no quedar eliminado en fase de grupos del Mundial de vóley.

En caso de que la selección argentina de vóley gane este jueves en su último compromiso de fase de grupos, quedará primero en la Zona C y no dependerá de nadie. La cosa se complica para Agustín Loser, Cachete De Cecco y compañía, en caso de perder con Francia.

Si Argentina pierde en cinco sets (tie break-suma un punto) tendrá que estar atento, en caso de que este miércoles -23.30- Finlandia supere a Corea del Sur (los europeos y argentinos quedarían con dos ganados). A su vez, el escenario más negativo sería una derrota en tres o cuatro sets (no suma puntos), que dejaría a los dirigidos por Méndez con las manos vacías si Finlandia le gana con comodidad a los asiáticos (3-0 o 3-1).

