La selección argentina de vóley disputa el Mundial de Filipinas 2025 con un ritmo vertiginoso y tras dos fechas jugadas en el Grupo C se posiciona como líder, con sus dos partidos ganados, y candidato a meterse en los octavos de final de la competencia bienal de la FIVB.
La selección argentina de vóley enfrenta a Francia este jueves. Si gana será primero y pasa de ronda. De perder dependerá del Finlandia- Corea de este miércoles