La selección nacional que dirige Marcelo Méndez y capitanea el mendocino Agustín Loser enfrenta este jueves -a las 7- a Francia, y de ganar asegura su pasaje para meterse entre los mejores 16 del torneo. La tarea de derrotar a doble campeón olímpico no es nada fácil, y además presenta una encrucijada inesperada a los albicelestes.

La derrota de Francia complicó el panorama para la selección argentina de vóley

Francia debutó con un contundente 3-0 contra Corea del Sur, con parciales de 25-12, 25-18 y 25-16. Pero la sorpresa llegó en la segunda jornada, donde los galos sufrieron una inesperada derrota ante Finlandia en cinco sets. Esto obliga a tener que ganarle a Argentina para no quedar eliminado en fase de grupos del Mundial de vóley.