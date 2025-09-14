Agustín Loser al ataque. El capitan mendocino de la selección argentina de vóley sumó 8 tantos en el debut mundialista contra Finlandia.

Foto: Gentileza FIVB

La selección argentina de vóley tuvo este sábado a la noche su esperado debut en el Mundial masculino de mayores que se juega en Filipinas. Allí se impuso en tie break sobre su par de Finlandia remontando un arranque negativo. Los de Marcelo Méndez escoltan ahora a Francia en el Grupo C.

En lo que fue un emotivo encuentro, Argentina, con el central mendocino Agustín Loser de capitán y aportando 8 puntos, derrotó a Finlandia por 3 a 2, con parciales de 19-25, 18-25, 25-22, 25-22 y 15-11. Pablo Kukartsev fue el máximo anotador nacional con 20 puntos, mientras que el finlandés Joonas Jokela fue el MVP con 26 anotaciones.

Festejo argentino en Filipinas. Argentina remont&oacute; un duro partido debut ante Finlandia de la mano del capit&aacute;n mendocino Agust&iacute;n Loser (8), y los atacantes Pablo Kukartsev (16) y Luciano Palonski (7).

Kukartsev fue clave en el debut triunfal en el Mundial de vóley de Filipinas

En el sexteto que dirige Marcelo Méndez se destacaron el opuesto Pablo Kukartsev, con un total de 20 tantos, 16 de ataque, 3 de bloqueo y 1 ace. Lo secundó el atacante punta Luciano Palonsky, con 19 puntos (18 de ataque y 1 bloqueo). El alvearense Loser adicionó 8 tantos (6 de ataque y 2 bloqueos).

La continuidad de Argentina en el Mundial de vóley 2025 será para el lunes (15), a las 23.30 de nuestro país, cuando enfrentará a Corea del Sur, que perdió en su debut ante Francia por 3-0.

La selección argentina de vóley y un inicio de menor a mayor

La selección argentina de vóley no tuvo buen inicio y en el primer set Finlandia sacó claras ventajas, Luego se recuperó con la mano caliente de Kukartsev y de Gallego. Pero los errores no forzados argentinos y su propio bloqueo le sirvieron a Finlandia para ganar los dos primeros parciales 25-19 y 25-18.

En el tercer parcial, Argentina tuvo un buen arranque, presionó con su servicio y sumó con Palonsky y Kukartsev para el 13-9. Palonsky resultó clave en ataque para que la Selección siguiera arriba 21-18 y un ataque del punta selló el descuento por 25-22.

En el cuarto set Finlandia apretó el acelerador para llevarse el partido, y sacó rápidas ventajas por 8-2 de la mano de su bloqueo y defensa. Kukartsev fue fundamental para la remontada de los de Méndez y se acercó a un 10-12. Mejorando los factores bloqueo-defensa lograron que pasaran al frente 18-17. Un ace y una contra del opuesto Kurkatsev hicieron que Argentina se despegara 23-20, cerrara 25-22, y forzara el tie break.

El quinto empezó parejo y la Selección cambió de lado arriba 8-6 tras un bloqueo de Martínez. Luego, mejoró la diferencia a 11-7 bien en bloqueo y Finlandia cayó en su rendimiento. Luego de más de dos horas 20 de juego, finalmente, llegó el 15-11 y el festejo en el debut mundialista.

