Argentina, con Agustín Loser, debuta en el Mundial de Vóley 2025: cuándo juegan y adónde verlo

Todos los partidos del equipo nacional podrán verse en vivo a través de DirecTV Sports y VBTV y el conjunto argentino llega motivado tras consagrarse campeón del cuadrangular Memorial Wagner en Polonia, aunque cayó en su último amistoso ante Brasil.

Embed - Nicolas Alvez on Instagram: "Sesión de pesas @voley_feva" View this post on Instagram A post shared by Nicolas Alvez (@dralveznicolas)

Argentina en el Mundial de Vóley

Argentina buscará superar su actuación en el Mundial 2022, cuando llegó hasta los cuartos de final y para ello deberá terminar en el primer o segundo puesto de su zona para avanzar a los octavos de final, mientras que, en caso de clasificar, se cruzará con un rival del Grupo F, que incluye a Italia, Ucrania, Bélgica y Argelia.

La base del plantel cuenta con varias caras jóvenes que representan la renovación del vóley nacional, pero también con referentes como Luciano De Cecco, quien vuelve a liderar al equipo en su sexto Mundial.

Argentina en el Mundial de vóley masculino

1960: 11°

1978: 22°

1982: TERCER PUESTO

1986: 7°

1990: 6°

1994: 14°

1998: 11°

2002: 6°

2006: 13°

2010: 9°

2014: 11°

2018: 15°

2022: 8°

El nuevo sistema de disputa del Mundial de Vóley

Este torneo será el primero con el nuevo sistema de competición: los 32 equipos se dividen en ocho grupos de cuatro y cada uno juega tres partidos en la fase inicial.

Los dos mejores de cada grupo avanzan a los octavos de final, que se disputarán a partido único y, desde allí, la llave se desarrolla de forma eliminatoria hasta la gran final.

grupos 1

En caso de empate en la clasificación, se aplicará el ranking combinado que toma en cuenta victorias, puntos, ratio de sets y puntos, y posición en el ranking mundial.

Argentina integra uno de los grupos más exigentes de la competencia y tendrá que enfrentarse al poderío de Francia, a la velocidad de Corea del Sur y a un Finlandia que viene en crecimiento.

Con figuras como De Cecco, Agustín Loser y Pablo Kukartsev, el equipo “Albiceleste” intentará meterse en la pelea por las medallas y soñar con superar su histórica medalla de bronce olímpica en Tokio 2020.