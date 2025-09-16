Mundial de Vóley 2025: Argentina, con Agustín Loser, ganó y tiene un pie en los octavos de final

Pablo Kukartsev fue la figura del encuentro con 21 puntos (16 de ataque) y Luciano Vicentín sumó otros 20, mientras que el alvearense Loser sumó 12 puntos con 8 de ataque, 2 bloqueos y 2 de saque.

La formación inicial dispuesta por Marcelo Méndez fue con el experimentado Luciano De Cecco (4), Kukartsev (21), Loser (12), Joaquín Gallego (7), Vicentín (20), Luciano Palonsky (11) y Santiago Danani (L). Luego ingresaron Jan Martínez y Nicolás Zerba (2).

Embed - #ARGENTINA VENCIÓ a #COREA previo al choque con #FRANCIA | Corea del Sur 1–3 Argentina | Resumen

Lo que viene para Argentina en el Mundial de Vóley 2025

Argentina lidera el Grupo C con 5 puntos en 2 partidos, Francia tiene 4, Finlandia 3 y Corea cierra sin puntos.

loser 2 Argentina jugará con Francia por el primer lugar del Grupo C.

El jueves se definirán los dos equipos clasificados a octavos de final y el choque entre Argentina y Francia (jueves 18 a las 7 hora argentina) será decisivo.

En los cruces de octavos de final los equipos del Grupo C se medirán con los clasificados del Grupo F que integran Italia, Bélgica, Ucrania y Argelia.