Vóleibol internacional

Mundial de Vóley 2025: Argentina, con Agustín Loser, ganó y tiene un pie en los octavos de final

La selección argentina, con Agustín Loser, derrotó a Corea y dejó prácticamente asegurada la clasificación a los octavos de final del Mundial de Vóley que se juega en Filipinas.

Argentina ganó sus dos primeros partidos del Mundial de Vóley.

La selección argentina masculina, con el mendocino Agustín Loser, derrotó a Corea por 3 a 1 y quedó muy cerca de conseguir la clasificación a los octavos de final del Mundial de Vóley 2025 que se está jugando en Filipinas.

La segunda victoria albiceleste en igual cantidad de presentaciones fue con parciales de 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18. Sin embargo la clasificación no quedó confirmada porque Francia perdió 3 a 2 con Finlandia en el otro partido del Grupo C.

Agustín Loser, autor de 12 puntos, se destacó para Argentina en el Mundial de Vóley 2025.

Pablo Kukartsev fue la figura del encuentro con 21 puntos (16 de ataque) y Luciano Vicentín sumó otros 20, mientras que el alvearense Loser sumó 12 puntos con 8 de ataque, 2 bloqueos y 2 de saque.

La formación inicial dispuesta por Marcelo Méndez fue con el experimentado Luciano De Cecco (4), Kukartsev (21), Loser (12), Joaquín Gallego (7), Vicentín (20), Luciano Palonsky (11) y Santiago Danani (L). Luego ingresaron Jan Martínez y Nicolás Zerba (2).

Lo que viene para Argentina en el Mundial de Vóley 2025

Argentina lidera el Grupo C con 5 puntos en 2 partidos, Francia tiene 4, Finlandia 3 y Corea cierra sin puntos.

Argentina jugará con Francia por el primer lugar del Grupo C.

El jueves se definirán los dos equipos clasificados a octavos de final y el choque entre Argentina y Francia (jueves 18 a las 7 hora argentina) será decisivo.

En los cruces de octavos de final los equipos del Grupo C se medirán con los clasificados del Grupo F que integran Italia, Bélgica, Ucrania y Argelia.

