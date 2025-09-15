Lionel Scaloni busca alternativas en la previa del Mundial 2026.

A 269 días del Mundial de fútbol Lionel Scaloni recibió una buena y una mala noticia de cara a la cita máxima ya que dos de los jugadores que habitualmente son citados a la Selección argentina están recuperándose de sus graves lesiones.

Mientras que Lisandro Martínez sufrió la rotura del ligamento cruzado en febrero, Exequiel Palacios sufrió una lesión miotendinosa en el aductor derecho.

Una buena: Lisandro Martínez está más cerca de volver a las canchas

Licha forjó junto a Cuti Romero una de las defensas más férreas que ha tenido la Selección argentina en el último tiempo llegando a la titularidad en la Copa América de Estados Unidos en 2024. Sin embargo, la lesión sufrida en el partido que enfrentó a Manchester United contra el Crystal Palace lo tuvo alejado de las canchas.

Lionel Scaloni podrá volver a contar con Lisandro Martínez.

Ahora, luego de la recuperación encabezada por los médicos del conjunto inglés, podría regresar en el duelo del 25 de octubre cuando el equipo rojo enfrente a Brighton o contra el Nottingham Forest, en un partido pactado para el 1 de noviembre.

De esta manera el defensor de 27 años llegará con rodaje al Mundial que comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Una mala para Lionel Scaloni: Exequiel Palacios fue operado

A los 15 minutos del partido que enfrentó al Bayer Leverkusen y al Frankfurt, Exequiel Palacios sintió una molestia y tuvo que ser reemplazado. Finalmente, los estudios médicos informaron que se trató de un desgarro en el tendón muscular del aductor de la pierna derecha, por lo que estará afuera de las canchas hasta 2026.

La publicación del mediocampista de la Selección argentina.

Fue por eso que fue operado con éxito y luego de la intervención se expresó en las redes sociales: "Quería comunicarles que el fin de semana me tocó sufrir una lesión en donde me deja afuera de lo que queda del año. Hoy puedo decir que la operación salió todo bien gracias a Dios".

"Ahora me toca recuperarme y volver a hacer lo que siempre soñé que es jugar a la pelota. No tengo dudas que lo mejor está por venir... siempre para adelante", comunicó el mediocampista de la Selección argentina.

Por su lado, el club alemán le expresó unas palabras de aliento "¡Mantén la cabeza en alto, Pala! Exequiel Palacios estará fuera hasta principios del próximo año por una lesión en el tendón muscular del aductor derecho".

