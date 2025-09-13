Alarma en la Selección argentina: Exequiel Palacios deberá ser operado a menos de 9 meses del Mundial 2026

La noticia golpea con fuerza la planificación de Lionel Scaloni, porque Palacios era una pieza de recambio habitual en el eje del mediocampo y la baja se produce justo antes de una agenda que puede llegar a decidir bastantes vacantes para el plantel del Mundial en la “Albiceleste”.

Lo más cercano en el calendario es la gira por Estados Unidos en octubre (amistosos contra Venezuela y Puerto Rico), y después la serie de partidos programada para noviembre en Angola e India, seguido por la Finalissima frente a España prevista para marzo y, en última instancia, la preparación final de cara al Mundial 2026 que arranca el 11 de junio.

Cuánto tiempo estará Palacios sin jugar

Con la operación y la rehabilitación por delante, Bayer Leverkusen estima un plazo de recuperación de entre tres y cuatro meses, lo que coloca su posible regreso recién a comienzos de 2026.

Más allá del impacto deportivo, la situación obliga al cuerpo técnico a acelerar evaluaciones alternativas y testar variantes en el mediocampo. Palacios aporta equilibrio entre contención y salida, y su ausencia obligará a Scaloni a reeditar combinaciones —ya sea con volantes de corte, interiores con llegada o un doble pivote distinto— para garantizar la sociedad que el técnico pretende en el centro del campo.

En lo inmediato, el foco estará en la recuperación postoperatoria del jugador: primero la cirugía, luego la rehabilitación supervisada y la readaptación progresiva a la competencia.

La AFA y el cuerpo médico de la Selección seguirán de cerca la evolución del jugador y coordinarán con Bayer Leverkusen el plan de recuperación. Por ahora, la certeza es la operación y la ventana aproximada de baja; lo que seguirá será la cuenta regresiva para ver si Palacios puede completar su recuperación a tiempo para pelear por un lugar en la lista definitiva hacia el Mundial 2026.