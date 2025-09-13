Los Pumas suben en el ranking de World Rugby y se ilusionan pensando en el sorteo del Mundial

Este movimiento en el ranking tiene un valor estratégico de cara al próximo sorteo del Mundial 2027 que se llevará a cabo en diciembre, ya que estar entre los seis primeros lo hace estar en el primer bombo y esquiva a rivales directos.

Si logra estar entre los primeros seis, evita compartir grupo con potencias como Nueva Zelanda, Irlanda, Sudáfrica, Francia e Inglaterra, que ocupan los primeros cinco lugares del escalafón mundial por el momento.

El top 10 del ranking de World Rugby

Nueva Zelanda 91.35 puntos

Irlanda 89.83

Sudáfrica 89.38

Francia 87.82

Inglaterra 87.64

Argentina 84.40

Australia 83.40

Escocia 81.57

Fiji 80.50

Italia 77.77.

Dos partidos contra los bicampeones del mundo

Con este envión anímico, Los Pumas ya ponen la mira en la próxima presentación del Rugby Championship, dentro de dos semanas, cuando visiten a Sudáfrica, bicampeón del mundo, en Durban y una semana después sean locales ante el mismo rival, en Londres.

Un nuevo triunfo no solo los mantendría en carrera por el título, sino que también podría acercarlos a Inglaterra en la lucha por el quinto lugar del ranking mundial, algo que sería histórico para el seleccionado nacional.

La autocrítica de Felipe Contepomi

"Tengo un poco de frustración. Obviamente estamos encantados por la victoria, pero nos centramos más en el proceso que en los resultados y esto es similar a lo que pasó la semana pasada, en términos de las cosas que controlamos y también las que no controlamos. Lo de los árbitros y el TMO es frustrante y creo que no lo merecemos. El sistema no tiene consistencia. En el juego no se trata de ganar, se trata de cómo ganas y de cómo haces las cosas. Jugamos contra un gran equipo, Australia juega un maravilloso rugby, pero nosotros tuvimos muchos errores en momentos cruciales", asumió Felipe Contepomi tras el triunfo.