Cuándo vuelven a jugar Los Pumitas en el Rugby Championship M20 tras ganarle a Nueva Zelanda

Un triunfo ante Australia en el partido que se jugará este sábado 9 de mayo a las 9 hora argentina, dejará a Los Pumitas en muy buena posición para terminar segundos aunque para eso habrá que esperar el resultado entre Sudáfrica y Nueva Zelanda.

De todos modos, eso no alterará la planificación del staff encabezado por Nicolás Fernández Miranda para afrontar una competencia que es preparatoria para el Mundial M20 y en la que el objetivo es darle roce internacional a los 31 jugadores convocados.

En ese contexto, Bautista Salinas fue titular en los dos partidos, Federico Serpa, autor de 8 puntos fue titular en el triunfo ante Nueva Zelanda, Germán Tello tuvo minutos frente a los Baby Blacks y Laureano Valle seguramente tendrá su chance en el próximo partido.

La palabra del riojano Federico Torre

Embed Fede Torre y sus sensaciones luego del triunfo. pic.twitter.com/IbSyauDlMW — Los Pumitas (@lospumitasarg) May 3, 2026

El antecedente de la victoria de Los Pumitas ante Nueva Zelanda

La del domingo fue la segunda victoria de la historia de un seleccionado juvenil argentino (Los Pumitas) ante Nueva Zelanda ya que la anterior fue en el Torneo del Hemisferio Sur M21 de 1998, también en Sudáfrica.

Fue por 12-11, en Ciudad del Cabo, y en el equipo nacional jugaron, entre otros, glorias de Los Pumas como Roncero, Farías, Corleto, Gaitán y los mellizos Felipe y Manuel Contepomi.

Rugby Championship M20 – Port Elizabeth 2026

Fecha 1

Nueva Zelanda 34 - Australia 29

Argentina 21 - Sudáfrica 48

Fecha 2

Argentina 25 - Nueva Zelanda 17

Sudáfrica 56 - Australia 17

Fecha 3 – 9 de mayo

Argentina vs Australia – 9:00h

Sudáfrica vs Nueva Zelanda – 11:10h

*Los partidos están con horario argentino y se verán por ESPN y Disney Plus.