Tras la euforia y la emoción por la histórica victoria a Nueva Zelanda, Los Pumitas ya están enfocados en su próximo compromiso por el Rugby Championship M20 que será ante Australia.
Cuándo vuelven a jugar Los Pumitas en el Rugby Championship M20 tras ganarle a Nueva Zelanda
Tras la euforia por la victoria a Nueva Zelanda, Los Pumitas ya están enfocados en su próximo compromiso por el Rugby Championship M20 que será ante Australia
El triunfo conseguido en el estadio Nelson Mandela Bay de Porth Elizabeth otorga al seleccionado nacional la posibilidad de ser subcampeón del certamen en el que los Junior Springboks locales ya se aseguraron el título ya que tienen 10 puntos, Argentina y Nueva Zelanda los siguen con 4 y los australianos tienen 1 punto.
Un triunfo ante Australia en el partido que se jugará este sábado 9 de mayo a las 9 hora argentina, dejará a Los Pumitas en muy buena posición para terminar segundos aunque para eso habrá que esperar el resultado entre Sudáfrica y Nueva Zelanda.
De todos modos, eso no alterará la planificación del staff encabezado por Nicolás Fernández Miranda para afrontar una competencia que es preparatoria para el Mundial M20 y en la que el objetivo es darle roce internacional a los 31 jugadores convocados.
En ese contexto, Bautista Salinas fue titular en los dos partidos, Federico Serpa, autor de 8 puntos fue titular en el triunfo ante Nueva Zelanda, Germán Tello tuvo minutos frente a los Baby Blacks y Laureano Valle seguramente tendrá su chance en el próximo partido.
La palabra del riojano Federico Torre
El antecedente de la victoria de Los Pumitas ante Nueva Zelanda
La del domingo fue la segunda victoria de la historia de un seleccionado juvenil argentino (Los Pumitas) ante Nueva Zelanda ya que la anterior fue en el Torneo del Hemisferio Sur M21 de 1998, también en Sudáfrica.
Fue por 12-11, en Ciudad del Cabo, y en el equipo nacional jugaron, entre otros, glorias de Los Pumas como Roncero, Farías, Corleto, Gaitán y los mellizos Felipe y Manuel Contepomi.
Rugby Championship M20 – Port Elizabeth 2026
Fecha 1
- Nueva Zelanda 34 - Australia 29
- Argentina 21 - Sudáfrica 48
Fecha 2
- Argentina 25 - Nueva Zelanda 17
- Sudáfrica 56 - Australia 17
Fecha 3 – 9 de mayo
- Argentina vs Australia – 9:00h
- Sudáfrica vs Nueva Zelanda – 11:10h
*Los partidos están con horario argentino y se verán por ESPN y Disney Plus.