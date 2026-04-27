Los Pumitas cayeron frente a Sudáfrica en el inicio del Rugby Championship M20

Los Baby Boks tomaron la iniciativa desde el comienzo y se pusieron rápidamente en ventaja para marcar una clara diferencia que se estiró hasta terminar el primer tiempo con un parcial por demás elocuente: 36 a 0.

Con los cambios las cosas no cambiaron demasiado, Los Pumitas tuvieron algo más de posesión de pelota y al menos pudieron descontar con dos tries del riojano Federico Torre y uno del capitán tucumano Tomás Dande, todos convertidos por Manuel Giannantonio, frente a un adversario infinitamente superior en lo físico y lo técnico.

Embed ¡PARA ADELANTE, PUMITAS!



ℹ️ Tomás Dande, capitán del seleccionado juvenil argentino, apareció por la punta derecha para apoyar el segundo try frente a Sudáfrica.



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El equipo argentino, que tiene al mendocino Eusebio Guiñazú en su staff técnico, formó con Benjamín Farías, Nicolás Cambiasso y Salinas; Jeremy Annand y Agustín Ponzio; Dande (c), Joaquín Pascual y Basilio Cañas; Ignacio Zabella y Giannantonio; Mateo Tanoni, Pedro Coll, Ramón Fernández Miranda, Constantino Keller y Luciano Avaca. Luego ingresaron Manuel Cúneo, Fabrizio Cebrón, Federico Narváez, Jerónimo Sorondo, Torre, Juan Preumayr, Benjamín Ordiz y Simón Pfister.

Rugby Championship M20 – Port Elizabeth 2026

Fecha 1

Nueva Zelanda 34 - Australia 29

Argentina vs Sudáfrica – 11:10h

Fecha 2 – 3 de mayo

Argentina vs Nueva Zelanda – 9:00h

Sudáfrica vs Australia – 11:10h

Fecha 3 – 9 de mayo

Argentina vs Australia – 9:00h

Sudáfrica vs Nueva Zelanda – 11:10h

*Los partidos están con horario argentino y serán televisados por ESPN y Disney Plus.