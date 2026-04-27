Los Pumitas, con el mendocino Bautista Salinas como titular, sufrieron una dura derrota por 48 a 21 ante Sudáfrica en el inicio del Rugby Championship M20.
Los Pumitas cayeron frente a Sudáfrica en el inicio del Rugby Championship M20
Los Pumitas, con el mendocino Bautista Salinas como titular, sufrieron una dura derrota ante Sudáfrica en el inicio del Rugby Championship M20.
En Porth Elizabeth, el conjunto dirigido por Nicolás Fernández Miranda fue claramente superado por un poderoso rival en la primera fecha del certamen que sirve de preparación para el Mundial juvenil de este año.
Los Baby Boks tomaron la iniciativa desde el comienzo y se pusieron rápidamente en ventaja para marcar una clara diferencia que se estiró hasta terminar el primer tiempo con un parcial por demás elocuente: 36 a 0.
Con los cambios las cosas no cambiaron demasiado, Los Pumitas tuvieron algo más de posesión de pelota y al menos pudieron descontar con dos tries del riojano Federico Torre y uno del capitán tucumano Tomás Dande, todos convertidos por Manuel Giannantonio, frente a un adversario infinitamente superior en lo físico y lo técnico.
El equipo argentino, que tiene al mendocino Eusebio Guiñazú en su staff técnico, formó con Benjamín Farías, Nicolás Cambiasso y Salinas; Jeremy Annand y Agustín Ponzio; Dande (c), Joaquín Pascual y Basilio Cañas; Ignacio Zabella y Giannantonio; Mateo Tanoni, Pedro Coll, Ramón Fernández Miranda, Constantino Keller y Luciano Avaca. Luego ingresaron Manuel Cúneo, Fabrizio Cebrón, Federico Narváez, Jerónimo Sorondo, Torre, Juan Preumayr, Benjamín Ordiz y Simón Pfister.
Rugby Championship M20 – Port Elizabeth 2026
Fecha 1
- Nueva Zelanda 34 - Australia 29
- Argentina vs Sudáfrica – 11:10h
Fecha 2 – 3 de mayo
- Argentina vs Nueva Zelanda – 9:00h
- Sudáfrica vs Australia – 11:10h
Fecha 3 – 9 de mayo
- Argentina vs Australia – 9:00h
- Sudáfrica vs Nueva Zelanda – 11:10h
*Los partidos están con horario argentino y serán televisados por ESPN y Disney Plus.