Cuándo juegan Los Pumitas con Sudáfrica por el Rugby Championship M20: día, hora y TV

El encuentro entre el seleccionado juvenil argentino. que tendrá como capitán al tucumano Tomás Dande, y los Baby Boks se jugará este lunes 27 de abril a las 11.10 hora argentina y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus, como todos encuentros del certamen.

El Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth será la sede de la tercera edición de este certamen que incluye a Australia y Nueva Zelanda y sirve de preparación para el Mundial M20 que se jugará en Georgia del 27 de junio al 18 de julio.

Las expectativas de Eusebio Guiñazú

“El Rugby Championship es un torneo que precede al próximo mundial que es en el mes de julio y es una enorme oportunidad jugar un torneo de esta magnitud para preparar lo que va a ser el Mundial posterior y ese sin duda que va a ser uno de los grandes objetivos, pero siempre focalizándonos partido a partido y acción por acción”, dijo Eusebio Guiñazú, entrenador asistente de Los Pumitas.

eusebio guiñazu

El mendocino, en su primera experiencia como entrenador en un seleccionado nacional, explicó: “Tenemos muy claro que hay un gran objetivo que es el Mundial a mitad de año pero creemos que hoy el foco tiene que estar sobre este torneo, sobre esta competencia que va a ser lo que nos va a dar las bases para después ser cada día más competitivos y de esa manera llegar de la mejor forma posible en la parte colectiva y de la mejor forma posible al Mundial”.

Todo lo que hay que saber de Los Pumitas

Los Pumitas - Media Guide - TRC M20 2026

Rugby Championship M20 – Port Elizabeth 2026

Fecha 1 – 27 de abril

Nueva Zelanda vs Australia – 9:00h

Argentina vs Sudáfrica – 11:10h

Fecha 2 – 3 de mayo

Argentina vs Nueva Zelanda – 9:00h

Sudáfrica vs Australia – 11:10h

Fecha 3 – 9 de mayo

Argentina vs Australia – 9:00h

Sudáfrica vs Nueva Zelanda – 11:10h

*Los partidos están con horario argentino y serán televisados por ESPN y Disney Plus.