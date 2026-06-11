Romero lleno de flores: el sencillo truco de las cáscaras de huevo que muchos desconocen

El romero es una de las plantas aromáticas más apreciadas en los hogares por su resistencia, su agradable aroma y sus múltiples usos en la cocina. Sin embargo, quienes lo cultivan en el jardín suelen enfrentarse a una duda frecuente: cómo lograr que produzca más flores y se mantenga saludable durante todo el año.
En este contexto, existe un truco casero que cada vez gana más adeptos y que utiliza un elemento que normalmente termina en la basura: la cáscara de huevo.
El truco de las cáscaras de huevo para que el romero florezca
Las cáscaras de huevo contienen calcio y pequeñas cantidades de otros minerales que pueden contribuir a enriquecer el suelo de manera natural. Aunque no se trata de una solución milagrosa, muchos aficionados a la jardinería las utilizan para complementar los cuidados de la planta.
Para aplicar este truco casero, lo primero es reunir varias cáscaras de huevo y limpiarlas correctamente para eliminar restos de alimentos. Luego deben dejarse secar completamente y triturarse hasta obtener pequeños fragmentos.
Una vez listas, se pueden esparcir alrededor de la base de la planta y mezclar suavemente con la capa superficial de la tierra. Con el tiempo, estos restos orgánicos comenzarán a descomponerse y liberarán minerales que pueden favorecer la calidad del sustrato de la planta.
Además de ser una práctica sencilla, esta permite reutilizar residuos domésticos y reducir el desperdicio en el hogar, algo cada vez más valorado por quienes buscan mantener un jardín de forma sostenible.
Otros factores para estimular la estimulación del romero
Los especialistas recuerdan que el éxito de una planta no depende únicamente de un fertilizante o remedio casero. En el caso del romero, existen varios factores fundamentales para estimular la aparición de flores.
Uno de los más importantes es la exposición al sol. El romero necesita varias horas diarias de luz directa para desarrollarse correctamente. También es esencial evitar el exceso de agua, ya que el romero tolera mejor los períodos secos que los suelos constantemente húmedos.
Otro aspecto importante es el drenaje. Si el agua se acumula alrededor de las raíces, la planta puede debilitarse y reducir su capacidad de floración. Por eso se recomienda utilizar sustratos livianos y macetas con orificios de drenaje cuando no se cultiva directamente en el jardín.