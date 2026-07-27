Un tiroteo en un festival popular dejó tres muertos y decenas de heridos: una mujer con pronóstico reservado

Un festival al aire libre que se desarrollaba con total normalidad terminó en una verdadera pesadilla. Tres personas murieron y cuatro resultaron heridas como consecuencia de un sangriento tiroteo registrado en el predio del Seattle Center, en el noroeste de los Estados Unidos, durante la celebración del multitudinario festival de gastronomía y música "Bite of Seattle".
Las detonaciones comenzaron cerca de las 18 horas del domingo, mientras miles de personas recorrían los puestos. Las ráfagas de disparos provocaron corridas y desesperación entre la multitud, que buscó refugio en edificaciones linderas como el Museo Infantil.
Tras un rápido despliegue de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia, la Policía de Seattle confirmó la detención de dos presuntos implicados.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los investigadores aún intentan determinar los móviles del ataque y el grado de participación de los arrestados.
Múltiples heridos en el festival y dos sospechosos detenidos por el tiroteo
Los sobrevivientes fueron trasladados de urgencia al Centro Médico Harborview. De acuerdo con el parte médico preliminar, una mujer de 56 años permanece en estado crítico, mientras que un niño de tan solo 2 años, un joven de 23 y una mujer de 39 se encuentran estables. La cuarta persona herida, de 40 años, presentó lesiones leves. Hasta el momento, las autoridades del estado de Washington no divulgaron las identidades ni las nacionalidades de los fallecidos.
Inaugurado en 1982, el "Bite of Seattle" se consolidó como una de las mayores atracciones del verano en dicha ciudad costera, convocando habitualmente a unas 350.000 personas a lo largo de sus tres días de duración.
En pocas palabras
- Tiroteo fatal: tres personas murieron y cuatro resultaron heridas durante un festival de gastronomía y música en Estados Unidos.
- Caos y detenciones: el ataque provocó corridas y desesperación; la policía detuvo a dos presuntos implicados.
- Víctimas graves: una mujer de 56 años se encuentra en estado crítico; se investigan los móviles del ataque.