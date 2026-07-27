Un tiroteo en un festival popular dejó tres muertos y decenas de heridos: una mujer con pronóstico reservado

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los investigadores aún intentan determinar los móviles del ataque y el grado de participación de los arrestados.

Una mujer se encuentra en grave estado tras el tiroteo en Estados Unidos que provocó 3 muertes. Imagen ilustrativa.

Múltiples heridos en el festival y dos sospechosos detenidos por el tiroteo

Los sobrevivientes fueron trasladados de urgencia al Centro Médico Harborview. De acuerdo con el parte médico preliminar, una mujer de 56 años permanece en estado crítico, mientras que un niño de tan solo 2 años, un joven de 23 y una mujer de 39 se encuentran estables. La cuarta persona herida, de 40 años, presentó lesiones leves. Hasta el momento, las autoridades del estado de Washington no divulgaron las identidades ni las nacionalidades de los fallecidos.

Inaugurado en 1982, el "Bite of Seattle" se consolidó como una de las mayores atracciones del verano en dicha ciudad costera, convocando habitualmente a unas 350.000 personas a lo largo de sus tres días de duración.