Los Pumas 7s y Las Yaguaretés se despidieron del SVNS Championship con la cabeza en alto

Las Yaguaretés pisaron firme y aunque no lograron el ascenso fue un año de un significativo progreso para este equipo.

Los Pumas 7s cerraron la temporada con un triunfo

Los Pumas 7s vencieron este domingo a Alemania por 47-19 en la definición del 9no puesto del Seven de Bordeaux y Marcos Moneta superó los 200 tries (202) marcando un hattrick con el que llegó a 47 conquistas en la temporada, siendo el máximo anotador.

55320042391_f3f7589f18_k González fue incluido en el equipo ideal y Moneta fue el tryman del año.

Juan Patricio Batac, uno de los debutantes de este año, se despachó con dos tries, Santiago Álvarez y Matteo Graziano hicieron uno cada uno; Santiago Vera Feld aportó 4 conversiones y Pedro De Haro 2.

Los Pumas 7s se despidieron con 38 puntos en el SVNS Championship y compartieron el 4to lugar con Australia, ambos con 38 puntos, detrás de Sudáfrica (52), Nueva Zelanda (44) y España (42).

Por último, Luciano González fue incluido una vez más en el equipo ideal de la temporada.

Las Yaguaretés se despidieron ganando

En su último partido de la temporada, Las Yaguaretés se encontraron con Gran Bretaña quedándose con el triunfo por 31-19 con tries de Antonella Reding, Sofía González (2) y Cristal Escalante (2). Las conversiones estuvieron a cargo de González (2) y Candela Delgado.

55319282836_7b70b37a2f_k Las Yaguaretés se despidieron ganando.

El seleccionado nacional femenino no pudo meterse en el Circuito Mundial del año que viene al finalizar en el 10mo lugar con 8 unidades.