Los Pumas 7s y Las Yaguaretés se despidieron del SVNS Championship con la cabeza en alto

Finalizó la temporada 2025/26 para Los Pumas 7s y Las Yaguaretés con sendas victorias en sus encuentros de despedida del Seven de Bordeaux, tercera etapa del SVNS Championship que definió a los campeones del Circuito Mundial.
Finalizó la temporada 2025/26 para Los Pumas 7s y Las Yaguaretés con sendas victorias en sus encuentros de despedida del Seven de Bordeaux, tercera etapa del SVNS Championship
Finalizó la temporada 2025/26 para Los Pumas 7s y Las Yaguaretés con sendas victorias en sus encuentros de despedida del Seven de Bordeaux, tercera etapa del SVNS Championship que definió a los campeones del Circuito Mundial.
En un año de plena reconstrucción, con un recambio grande, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora fue de menor a mayor y tuvo chances de ganar el título hasta la penúltima jornada, con un saldo más que positivo.
Las Yaguaretés pisaron firme y aunque no lograron el ascenso fue un año de un significativo progreso para este equipo.
Los Pumas 7s vencieron este domingo a Alemania por 47-19 en la definición del 9no puesto del Seven de Bordeaux y Marcos Moneta superó los 200 tries (202) marcando un hattrick con el que llegó a 47 conquistas en la temporada, siendo el máximo anotador.
Juan Patricio Batac, uno de los debutantes de este año, se despachó con dos tries, Santiago Álvarez y Matteo Graziano hicieron uno cada uno; Santiago Vera Feld aportó 4 conversiones y Pedro De Haro 2.
Los Pumas 7s se despidieron con 38 puntos en el SVNS Championship y compartieron el 4to lugar con Australia, ambos con 38 puntos, detrás de Sudáfrica (52), Nueva Zelanda (44) y España (42).
Por último, Luciano González fue incluido una vez más en el equipo ideal de la temporada.
En su último partido de la temporada, Las Yaguaretés se encontraron con Gran Bretaña quedándose con el triunfo por 31-19 con tries de Antonella Reding, Sofía González (2) y Cristal Escalante (2). Las conversiones estuvieron a cargo de González (2) y Candela Delgado.
El seleccionado nacional femenino no pudo meterse en el Circuito Mundial del año que viene al finalizar en el 10mo lugar con 8 unidades.