Real Madrid anunció el regreso de Mourinho y tendrá su segundo ciclo como DT después de 13 años

El lunes pasado el Benfica oficializó la salida de Mourinho debido a que el Merengue pagó la cláusula de 15 millones de euros para quedarse con los servicios del DT.

mourinho

Mou será el nuevo técnico Madridista durante las próximas tres temporadas con vinculó hasta el 30 de junio de 2029. En el comunicado oficial de La Casa Blanca confirmó que el nuevo y flamante entrenador portugués tomará el mando el próximo 13 de julio, día que dará comienzo a la pretemporada.