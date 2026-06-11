El Real Madrid anunció de manera oficial al portugués José Mourinho como nuevo director técnico, tal como lo había anunciado Florentino Pérez al ganar las elecciones como presidente del club.
Real Madrid anunció el regreso de Mourinho y tendrá su segundo ciclo como DT después de 13 años
El Real Madrid anunció de manera oficial al portugués José Mourinho como nuevo director técnico, tal como lo había anunciado Florentino Pérez
El lunes pasado el Benfica oficializó la salida de Mourinho debido a que el Merengue pagó la cláusula de 15 millones de euros para quedarse con los servicios del DT.
Mou será el nuevo técnico Madridista durante las próximas tres temporadas con vinculó hasta el 30 de junio de 2029. En el comunicado oficial de La Casa Blanca confirmó que el nuevo y flamante entrenador portugués tomará el mando el próximo 13 de julio, día que dará comienzo a la pretemporada.
Esta será la segunda vez que el técnico portugués se siente en el banco para dirigir al Real Madrid, la primera fue entre 2010 y 2013, donde dirigió 178 partidos oficiales, donde logró 128 victorias, 28 empates y solo 22 derrotas; además ganó 3 títulos: LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.
La trayectoria de Mourinho
- Benfica 2000
- União de Leiria 2001–2002
- Porto 2002–2004
- Chelsea (Inglaterra) 2004–2007
- Inter (Italia) 2008–2010
- Real Madrid (España) 2010–2013
- Chelsea (Inglaterra) 2013–2015
- Manchester United (Inglaterra) 2016–2018
- Tottenham Hotspur (Inglaterra) 2019–2021
- Roma (Italia) 2021–2024
- Fenerbahçe (Turquía) 2024–2025
- Benfica 2025-2026
Ganó 26 títulos oficiales en 4 países
2 Champions League (Porto 2004, Inter 2010); 2 Europa League / Copa de la UEFA (Porto 2003, Man. United 2017) y una Conference League (Roma 2022).