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Ley del karma

La máxima de la filosofía budista para ser responsables de las cosas que nos ocurren: qué quiere decir

La filosofía budista, postula con la cuarta ley del karma que lo que hace cada uno tiene consecuencias buenas o malas y hay que hacerse cargo

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
La máxima de la filosofía budista para ser responsables de las cosas que nos ocurren: qué quiere decir. Foto Canva

La máxima de la filosofía budista para ser responsables de las cosas que nos ocurren: qué quiere decir. Foto Canva

La filosofía budista es la encargada de dejarnos algunos principios fundamentales del karma. El karma no es cualquier cosa, se trata del poder de la acción que tiene, por lo tanto, mucho que ver con todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida y es aplicable a todo.

De seguro en algún momento de tu vida has escuchado "es cuestión del karma" y no se trata de creencia, en realidad es un concepto ligado a la filosofía budista que está muy relacionado con la idea de justicia (buena o mala).

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Para la filosof&iacute;a budista es fundamental en esta vida asumir y analizar la responsabilidad de nuestros actos. Foto Canva

Para la filosofía budista es fundamental en esta vida asumir y analizar la responsabilidad de nuestros actos. Foto Canva

No es un castigo de los dioses ni amenazas de otras personas, de hecho no siempre es malo, pues el karma es la noción de que como personas es nuestra responsabilidad tomar las cosas buenas, para construir nuestra propia vida.

Filosofía budista: qué dice la cuarta ley del karma

El Karma sería una especie de juez, una energía invisible resultado de nuestros comportamientos y que va acumulando consecuencias según actuemos de una forma u otra y solo nosotros sabemos si eso nos traerá consecuencias buenas o malas. Para eso, la filosofía budista postuló uno de sus mejores escritos: las leyes del karma. Son doce, pero la cuarta es una de las más importantes.

Esta plantea que cada persona tiene que ser capaz de aceptar la responsabilidad de las cosas que le ocurren, porque lo que hace el karma es enfocar hacia vos las consecuencias directas de todo lo que haces, pudiendo ser bueno o malo, solo tú los abras.

karma, circulo
El karma sostiene que toda acci&oacute;n tiene una reacci&oacute;n, que podr&aacute; ser inmediata o no, buena o mala. Foto Canva

El karma sostiene que toda acción tiene una reacción, que podrá ser inmediata o no, buena o mala. Foto Canva

Por eso, cuando nos pasan cosas malas muy seguidas, es probable que estemos haciendo algo mal y el karma nos lo esté devolviendo. Desde hablar mal de una persona, desde no ayudar a un amigo o ser mala persona con tu personal doméstico, todo eso influye en las energías que das.

Cada vez que algo malo acontece, es porque hay algo malo merodeando. Lo que nos rodea, nos refleja y nosotros reflejamos lo que nos rodea. Es todo un círculo en esta vida. Por eso, para la filosofía budista es importante asumir y entender la responsabilidad de todo lo que se presenta en nuestras vidas.

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