La máxima de la filosofía budista para ser responsables de las cosas que nos ocurren: qué quiere decir

Filosofía budista: qué dice la cuarta ley del karma

El Karma sería una especie de juez, una energía invisible resultado de nuestros comportamientos y que va acumulando consecuencias según actuemos de una forma u otra y solo nosotros sabemos si eso nos traerá consecuencias buenas o malas. Para eso, la filosofía budista postuló uno de sus mejores escritos: las leyes del karma. Son doce, pero la cuarta es una de las más importantes.

Esta plantea que cada persona tiene que ser capaz de aceptar la responsabilidad de las cosas que le ocurren, porque lo que hace el karma es enfocar hacia vos las consecuencias directas de todo lo que haces, pudiendo ser bueno o malo, solo tú los abras.

karma, circulo El karma sostiene que toda acción tiene una reacción, que podrá ser inmediata o no, buena o mala. Foto Canva

Por eso, cuando nos pasan cosas malas muy seguidas, es probable que estemos haciendo algo mal y el karma nos lo esté devolviendo. Desde hablar mal de una persona, desde no ayudar a un amigo o ser mala persona con tu personal doméstico, todo eso influye en las energías que das.

Cada vez que algo malo acontece, es porque hay algo malo merodeando. Lo que nos rodea, nos refleja y nosotros reflejamos lo que nos rodea. Es todo un círculo en esta vida. Por eso, para la filosofía budista es importante asumir y entender la responsabilidad de todo lo que se presenta en nuestras vidas.