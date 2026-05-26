Filosofía: la tercera ley del karma revela que todo aquello que negamos, termina influyéndonos negativamente

estatua, filosofia, budista De acuerdo con la filosofía budista, la humildad es la sabiduría de lo que somos y de aceptar nuestro nivel real evolutivo. Fuente Canva

Filosofía: qué dice la tercera ley del karma

El Karma sería una especie de juez, una energía invisible resultado de nuestros comportamientos y que va acumulando consecuencias según actuemos de una forma u otra y solo nosotros sabemos si eso nos traerá consecuencias buenas o malas. Para eso, la filosofía budista postuló uno de sus mejores escritos: las leyes del karma. Son doce, pero la tercera es una de las más importantes.

Lo que plantea es que la humildad es una visión discreta y equilibrada de uno mismo, contrario a un sentido de superioridad mala e ilusoria. Pues tu realidad actual muchas veces es el resultado de tus acciones pasadas, eso define si sos humilde o solo finges serlo, y en caso de la última opción el karma puede no perdonar.

persona pesimista y optimista, karma La tercera ley del karma plantea que hay que aceptar lo que es, dejar ir lo que pasó y orientarte hacia lo que será, porque lo que te niegas a aceptar puede ser tu karma. Fuente Canva

Algunas veces sin darse cuenta, las personas se preguntan por qué no pueden alcanzar sus metas o por qué ese amigo se distanció. Y la verdad es que si la gente vive viendo cómo el otro progresa y uno no, puede que se esté fallando en la humildad como virtud. Eso es lo que nos dice este karma.

Cuando uno alimenta su ego y le da poder, suele sentirse superior a otros y ese pensamiento delata la comparación, la competitividad y el querer ser el mejor a toda costa desconociendo que si esa persona está segura de lo que puede lograr o lo que es, no necesita demostrarle nada a nadie. Por ende, lo que plantea esta filosofía es aceptar lo que es, lo que somos, dejar ir lo que pasó y orientarse hacia el futuro siempre con humildad.

Cumplir esta ley del karma implica aceptar sin dar juicio de tu valor personal y ser humilde como signo de grandeza y no de debilidad.