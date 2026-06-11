Gutiérrez Sport Club vs. Rodeo Del Medio: cuándo es y cómo se define la final por el ascenso de la Liga Mendocina

La final se disputará en la cancha de Gutiérrez Sport Club por la mejor ubicación en la tabla general ya que el Celeste culminó con 33 puntos y el Toponero sumó 29.

Gutierrez sport club.1 El plantel de Gutiérrez Sport Club se jugará el ascenso a Primera de local.

Así legaron el Celeste y el Toponero

El Celeste se impuso 3 a 2 a la Asociación Atlética Eva Perón en la tanda de penales, tras empatar 1 a 1 en los 90' reglamentarios mientras que Rodeo logró el pasaje a la final tras vencer por la mínima diferencia al Cicles Club Lavalle.

Rodeo del Medio Rodeo Del Medio, tiene jugadores experimentados y buscará subir a Primera.

Los entrenadores de Gutiérrez Sport Club y Rodeo Del Medio

Fernando Andragñez es el entrenador de Gutiérrez Sport Club y conduce un plantel que tiene mucha juventud que tiene como capitán a Joaquín Gutiérrez.

El Perro descendió del Federal A el año pasado, luego bajó a la Primera B y buscará subir nuevamente a la máxima categoría del fútbol local.

David Pizarro1 David Pizarro, el experimentado jugador del Toponero.

Alexander Oldrá, el hijo del Gato, es el entrenador de Rodeo del Medio en dupla técnica con Claudio Romero y su capitán es el experimentado David Pizarro dentro de un plantel con varios hombres de experiencia.