Gutiérrez Sport Club vs. Rodeo Del Medio: cuándo es y cómo se define la final por el ascenso de la Liga Mendocina

Gutiérrez Sport Club y Rodeo del Medio jugarán la final por el ascenso del Torneo Apertura de la Primera B de la Liga Mendocina.
Gutiérrez Sport Club y Rodeo del Medio se medirán en el estadio del Celeste, en la final de la Primera B de la Liga Mendocina.
Gutiérrez Sport Club y Rodeo del Medio jugarán la final por el ascenso del Torneo Apertura de la Primera B de la Liga Mendocina.
El Cele eliminó a la Asociación Eva Perón por penales, el Toponero dejó en el camino a Cicles Club Lavalle y hay una gran expectativa para este partido definitorio donde se jugará el pasaje a la máxima categoría.
La final por el primer ascenso a Primera División de la Liga Mendocina se disputará el próximo lunes 15 de junio desde las 16 en el estadio Anselmo Zingaretti y será a partido único que en caso de finalizar empatado se definirá con tiros desde el punto penal.
La final se disputará en la cancha de Gutiérrez Sport Club por la mejor ubicación en la tabla general ya que el Celeste culminó con 33 puntos y el Toponero sumó 29.
El Celeste se impuso 3 a 2 a la Asociación Atlética Eva Perón en la tanda de penales, tras empatar 1 a 1 en los 90' reglamentarios mientras que Rodeo logró el pasaje a la final tras vencer por la mínima diferencia al Cicles Club Lavalle.
Fernando Andragñez es el entrenador de Gutiérrez Sport Club y conduce un plantel que tiene mucha juventud que tiene como capitán a Joaquín Gutiérrez.
El Perro descendió del Federal A el año pasado, luego bajó a la Primera B y buscará subir nuevamente a la máxima categoría del fútbol local.
Alexander Oldrá, el hijo del Gato, es el entrenador de Rodeo del Medio en dupla técnica con Claudio Romero y su capitán es el experimentado David Pizarro dentro de un plantel con varios hombres de experiencia.