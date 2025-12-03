Video extremo en el fútbol de Mendoza: le pegó una trompada a su rival y se pudrió todo

El encuentro en la cancha del Toponero fue caliente y lo peor llegó cuando La Joya Jofré, jugador del equipo local, golpeó a Nahuel Bernabé, del Chacarero, y lo noqueó en pleno partido.

El partido terminó 2 a 1 a favor de los Albirrojos, gracias a un gol agónico que significó la clasificación, pero lamentablemente todo quedó en suspenso y puede haber sanciones porque en el cierre no faltaron los incidente, los golpes y hasta un jugador del León terminó hospitalizado.