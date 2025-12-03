Video extremo en el fútbol de Mendoza: le pegó una trompada a su rival y se pudrió todo

Otra vez el fútbol de Mendoza es noticia por la violencia y no precisamente en las tribunas sino en el campo de juego, esta vez en la cancha de Rodeo del Medio que recibió al Atlético San Martín.
El encuentro en la cancha del Toponero fue caliente y lo peor llegó cuando La Joya Jofré, jugador del equipo local, golpeó a Nahuel Bernabé, del Chacarero, y lo noqueó en pleno partido.
El partido terminó 2 a 1 a favor de los Albirrojos, gracias a un gol agónico que significó la clasificación, pero lamentablemente todo quedó en suspenso y puede haber sanciones porque en el cierre no faltaron los incidente, los golpes y hasta un jugador del León terminó hospitalizado.