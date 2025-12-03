Crisis en una reconocida empresa alimenticia: ¿peligra un clásico de la Navidad?

La empresa Georgalos atribuye la decisión a dos factores:

Baja en la demanda:

Una notoria reducción en el ritmo de producción y la caída en las ventas. Competencia de importaciones: El avance de productos brasileños que compiten directamente con la producción nacional, un contexto que los trabajadores vinculan con la actual política de apertura de importaciones.

mantecol (2).jpg Mantecol, el producto estrella de Georgalos, la empresa que atraviesa profunda crisis.

Malestar Sindical y Social

La decisión de Georgalos genera un profundo malestar entre el personal, especialmente porque ocurre en un momento crucial para la elaboración de sus productos estrella, cuya demanda se intensifica en diciembre. Los trabajadores han comenzado a organizar movilizaciones para rechazar la suspensión, que consideran un golpe directo a su poder adquisitivo.

El delegado Domínguez fue crítico con el accionar de la cúpula sindical del gremio de la Alimentación, liderada por Rodolfo Daer y Escalante, acusándolos de "permitir las suspensiones" y de tolerar irregularidades en complicidad con la empresa.

Mantecol y Navidad

La paradoja en el caso de la fábrica de Mantecol -producto que la empresa había recuperado para manos nacionales en 2022 tras comprar la planta a Mondelez- es notoria: la compañía se ajusta internamente y suspende personal, mientras intenta conquistar nuevos mercados para ganar competitividad frente a las mismas importaciones que utiliza como argumento para justificar los recortes.