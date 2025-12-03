Brasil abrirá el primer parque temático de Disney gratuito: cómo conseguir entradas

Navidad es una de las festividades más celebradas y este año promete una nueva dimensión en Brasil. En esta ocasión, Disney escogió al país carioca para convertirse en sede de un evento oficial para celebrar las fiestas con un parque temático de 78.000 metros cuadrados.
El espectáculo tendrá lugar en Curitiba, en el Centro de Eventos Positivo, dentro del Parque Barigüi. Se trata de una experiencia que promete transformar la Navidad de 2025 en un evento memorable para familias y personas de todas las edades. El evento será del 16 al 23 de diciembre de 2025, con sesiones a las 11:00, 16:00 y 20:00.
Un parque de Disney en Brasil
La atracción central del parque será un Mickey Mouse de seis metros de altura. A su lado se montará un árbol de Navidad de 35 metros y un recorrido lleno de esculturas, luces y escenarios para fotos familiares, con licencia de The Walt Disney Company.
Una de las propuestas gratuitas más destacadas será el cine Disney+ Open Air, con tres funciones diarias de clásicos del estudio, además de actividades interactivas para todas las edades.
El espectáculo principal será “Disney Celebrates: An Unforgettable Christmas”, un show con más de 30 artistas en el escenario, decorados, vestuario, una banda sonora original y una narrativa creada especialmente para celebrar la unidad, la esperanza y el espíritu navideño. Las funciones se realizarán entre el 16 y el 23 de diciembre en el Centro de Eventos Positivo.
El evento es posible gracias a la Ley Federal de Incentivo Cultural (Lei Rouanet), con el apoyo del Gobierno Federal, el Ministerio de Cultura, Disney y AirPromo. Cuenta con el patrocinio de diversas marcas y socios mediáticos.
Cómo conseguir entradas
La preventa online del evento comenzó en agosto y muchas fechas se agotaron en pocas horas. Sin embargo, el ingreso al parque mágico y al cine al aire libre será gratuito. Para los eventos pagos, aún hay entradas disponibles a través de Ticketmaster Brasil y en el Park Shopping Barigui.
Gracias a un convenio con el Ayuntamiento de Curitiba, se ofrecieron entradas populares con precios desde 25 reales. Para obtener más información, puedes ingresar en la página oficial del evento en Ticketmaster.