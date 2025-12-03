Brasil abrirá el primer parque temático de Disney gratuito: cómo conseguir entradas

disney brasil El evento se realizará en Curitiba, en el Centro de Eventos Positivo, dentro del Parque Barigüi, en Brasil.

Una de las propuestas gratuitas más destacadas será el cine Disney+ Open Air, con tres funciones diarias de clásicos del estudio, además de actividades interactivas para todas las edades.

El espectáculo principal será “Disney Celebrates: An Unforgettable Christmas”, un show con más de 30 artistas en el escenario, decorados, vestuario, una banda sonora original y una narrativa creada especialmente para celebrar la unidad, la esperanza y el espíritu navideño. Las funciones se realizarán entre el 16 y el 23 de diciembre en el Centro de Eventos Positivo.

El evento es posible gracias a la Ley Federal de Incentivo Cultural (Lei Rouanet), con el apoyo del Gobierno Federal, el Ministerio de Cultura, Disney y AirPromo. Cuenta con el patrocinio de diversas marcas y socios mediáticos.

Cómo conseguir entradas

La preventa online del evento comenzó en agosto y muchas fechas se agotaron en pocas horas. Sin embargo, el ingreso al parque mágico y al cine al aire libre será gratuito. Para los eventos pagos, aún hay entradas disponibles a través de Ticketmaster Brasil y en el Park Shopping Barigui.

navidad magica El evento tiene licencia de The Walt Disney Company.

Gracias a un convenio con el Ayuntamiento de Curitiba, se ofrecieron entradas populares con precios desde 25 reales. Para obtener más información, puedes ingresar en la página oficial del evento en Ticketmaster.