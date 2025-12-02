El paraíso existe y está en Brasil: la playa de arena blanca y aguas cristalinas que tienes que visitar sí o sí

En esta ocasión, exploramos una playa hermosa que queda cerca del corazón de Río de Janeiro, así que resulta excelente para hacer una excursión por el día. Sigue leyendo si quieres conocer un destino impresionante, con costas de arena blanca y aguas cristalinas.
Cabo Frio está ubicado en la costa del estado de Rio de Janeiro y es conocido como la capital de la Costa do Sol, ideal para quienes buscan unas vacaciones con sol y calor. Según el sitio oficial de promoción turística de Brasil, reúne algunas de las playas tropicales más hermosas de la región, Praia do Forte, Praia das Conchas y Praia do Peró, pero sinceramente, todas merecen ser visitadas porque cada una tiene su encanto.
Atracciones de Cabo Frío
Cabo Frío no es solo playas, ya que también ofrece opciones para disfrutar y sumergirse en la naturaleza. Existen senderos ecológicos, como Morro da Guia e Ilha do Japonês, a través de los cuales los visitantes pueden explorar la fauna y la flora local.
Las lagunas de Araruama y Unamar son ideales para hacer deportes acuáticos, observar aves y especies locales. Además, se puede visitar Ilha do Japonês, un santuario ecológico ubicado dentro del Parque Estatal Costa do Sol, con aguas tranquilas y poco profundas, perfectas para momentos de relajación.
La gastronomía de Cabo Frío también es un atractivo en sí misma. Ofrece una variedad de restaurantes que sirven desde cocina típica regional hasta cocina internacional. Cabe destacar que los domingos, cada 15 días, también se realiza la Feria de São Benedito, que presenta artesanías locales, arte y antigüedades para todos los gustos.
Cómo llegar a este destino de Brasil
La duración del trayecto entre Río de Janeiro y Cabo Frio puede variar dependiendo del medio de transporte elegido. Utilizando servicios de transfer, el viaje suele durar alrededor de 2:30 a 3.00 hs, dependiendo del tráfico. Hay que tener en cuenta que este tiempo puede aumentar durante la temporada alta de verano o fechas especiales.
También, se puede llegar a Cabo Frío en transporte público o incluso alquilando un auto por el día. Para partir desde Río de Janeiro hay que tomar la Rodovia BR-101 (Rio–Niterói) cruzando el puente Río–Niterói y luego se continuar por la RJ-124 (Via Lagos), una autopista moderna y de peaje que conecta directamente con la Región de los Lagos.