El paraíso existe y está en Brasil: la playa de arena blanca y aguas cristalinas que tienes que visitar sí o sí

Atracciones de Cabo Frío

Cabo Frío no es solo playas, ya que también ofrece opciones para disfrutar y sumergirse en la naturaleza. Existen senderos ecológicos, como Morro da Guia e Ilha do Japonês, a través de los cuales los visitantes pueden explorar la fauna y la flora local.

cabo frio en rio de janeiro Cabo frío tiene un clima subtropical con temperaturas promedio anuales que oscilan entre los 20ºC y 30ºC.

Las lagunas de Araruama y Unamar son ideales para hacer deportes acuáticos, observar aves y especies locales. Además, se puede visitar Ilha do Japonês, un santuario ecológico ubicado dentro del Parque Estatal Costa do Sol, con aguas tranquilas y poco profundas, perfectas para momentos de relajación.

La gastronomía de Cabo Frío también es un atractivo en sí misma. Ofrece una variedad de restaurantes que sirven desde cocina típica regional hasta cocina internacional. Cabe destacar que los domingos, cada 15 días, también se realiza la Feria de São Benedito, que presenta artesanías locales, arte y antigüedades para todos los gustos.

Cómo llegar a este destino de Brasil

La duración del trayecto entre Río de Janeiro y Cabo Frio puede variar dependiendo del medio de transporte elegido. Utilizando servicios de transfer, el viaje suele durar alrededor de 2:30 a 3.00 hs, dependiendo del tráfico. Hay que tener en cuenta que este tiempo puede aumentar durante la temporada alta de verano o fechas especiales.

cabo frio brasil Para aquellos que planean llegar a Cabo Frio desde Río de Janeiro, existen varias opciones de transporte disponibles.

También, se puede llegar a Cabo Frío en transporte público o incluso alquilando un auto por el día. Para partir desde Río de Janeiro hay que tomar la Rodovia BR-101 (Rio–Niterói) cruzando el puente Río–Niterói y luego se continuar por la RJ-124 (Via Lagos), una autopista moderna y de peaje que conecta directamente con la Región de los Lagos.