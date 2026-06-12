Las fotos de los turistas brasileños que ingresaron a una zona prohibida de Nahuel Huapi

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La multa a los turistas

La situación fue advertida por guías y prestadores turísticos de esa zona, quienes dieron aviso inmediato al guardaparque que realizaba recorridas en otro sector de Bariloche. A partir del material audiovisual aportado por los prestadores y en coordinación con Gendarmería Nacional, dichas personas pudieron ser identificadas posteriormente en el sector de Pampa Linda y Saltillo de las Nalcas.

De esta manera, se les informó sobre la infracción cometida y se procedió a la confección de las correspondientes actas de infracción para los turistas brasileros.

turistas nahuel huapi La foto que complicó a los turistas en Nahuel Huapi.

El área del Ventisquero Negro presenta condiciones particulares de fragilidad y riesgo, explica el comunicado. El suelo está conformado por morenas glaciares, compuestas por materiales poco consolidados, con pendientes inestables y presencia de rocas sueltas. En ese sentido, aclaran que el tránsito de turistas en estos sectores aumenta las posibilidades de derrumbes, desprendimientos de suelo y caída de rocas, pudiendo ocasionar accidentes de gravedad.

Asimismo, se trata de un ambiente especialmente sensible, donde la circulación fuera de los sectores habilitados genera impactos negativos sobre el ecosistema. Por estos motivos, indican, el acceso se encuentra restringido y los turistas deben permanecer en el mirador especialmente acondicionado para la observación segura del lago y del ventisquero.