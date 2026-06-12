Un grupo de turistas de nacionalidad brasileña que visitaron el Parque Nacional Nahuel Huapi durante el pasado fin de semana fueron sancionados por haber ingresado a un sector restringido del área protegida.
Las fotos de los turistas brasileños que ingresaron a una zona prohibida de Nahuel Huapi
El área del Ventisquero Negro presenta condiciones particulares de fragilidad y riesgo para la circulación de turistas
Según la información oficial, se trata del área del Ventisquero Negro, en la zona de Pampa Linda. En un comunicado, la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informó que labró las correspondientes actas de infracción.
Las personas involucradas descendieron hasta la costa de la laguna ignorando la señalización existente, que indica claramente la prohibición de acceso, y superaron la baranda instalada para impedir el ingreso a dicho sector de Bariloche.
La multa a los turistas
La situación fue advertida por guías y prestadores turísticos de esa zona, quienes dieron aviso inmediato al guardaparque que realizaba recorridas en otro sector de Bariloche. A partir del material audiovisual aportado por los prestadores y en coordinación con Gendarmería Nacional, dichas personas pudieron ser identificadas posteriormente en el sector de Pampa Linda y Saltillo de las Nalcas.
De esta manera, se les informó sobre la infracción cometida y se procedió a la confección de las correspondientes actas de infracción para los turistas brasileros.
El área del Ventisquero Negro presenta condiciones particulares de fragilidad y riesgo, explica el comunicado. El suelo está conformado por morenas glaciares, compuestas por materiales poco consolidados, con pendientes inestables y presencia de rocas sueltas. En ese sentido, aclaran que el tránsito de turistas en estos sectores aumenta las posibilidades de derrumbes, desprendimientos de suelo y caída de rocas, pudiendo ocasionar accidentes de gravedad.
Asimismo, se trata de un ambiente especialmente sensible, donde la circulación fuera de los sectores habilitados genera impactos negativos sobre el ecosistema. Por estos motivos, indican, el acceso se encuentra restringido y los turistas deben permanecer en el mirador especialmente acondicionado para la observación segura del lago y del ventisquero.