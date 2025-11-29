La playa escondida de Brasil que tiene piscinas naturales de aguas turquesas

La playa cuenta con numerosas formaciones rocosas que contribuyen a hacer más agradable el paisaje, además de que esto hace que se formen piscinas naturales, ideales para observar peces y otros ejemplares de fauna marina. Los viajeros que llevan antiparras y patas de rana, pueden observar mejor aún.

La buena noticia es que playa Julião cuenta con una buena infraestructura, tiene restaurantes, chiringuitos y, durante la temporada alta, se instalan puestos que ofrecen bebidas y aperitivos, además de ofrecer servicio de alquiler de sillas, sombrillas, kayaks y tablas de paddle surf.

peces en playa Julião Este destino tiene aguas tranquilas para nadar.

La propia playa Julião cuenta con pocos alojamientos, pero al estar situadad entre las playas de Feiticeira y Granda, se beneficia de la amplia oferta hotelera y de posadas que ofrecen esos destinos.

La mayoría de los viajeros que conoce playa de Julião viaja a Ilhabela por el día, y se hospeda en São Sebastião, en el estado de São Paulo. Sin embargo, quienes prefieren explorar Ilhabela con calma, se pueden hospedar directamente allí. Para obtener más información sobre las playas y las actividades, puedes visitar el sitio web oficial de Ilhabela.

Cómo llegar a playa Julião

Es una playa un tanto escondida, así que algunos turistas que están en Ilhabela podrían pasarla por alto. Para llegar hay que tomar la carretera hacia el sur y seguir la señal que indica la entrada al sendero de 300 metros, pavimentado y con barandilla, que conduce a la playa. Luego, hay que estacionar junto a la carretera o en una de las calles laterales y caminar hasta la playa. También se puede acceder desde Praia Grande, por un sendero entre las rocas a la izquierda.