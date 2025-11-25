Vacaciones en Brasil: ni en tus sueños podrías imaginar una playa tan hermosa como esta

Barra da Tabatinga La playa Barra de Tabatinga queda a 45 kilómetros de Natal.

Vacaciones en Brasil: playa de Tabatinga

La costa de la playa de Tabatinga es perfecta para un baño tranquilo y seguro, ya que tiene aguas cristalinas y tranquilas. Por esta razón los niños y las personas mayores se pueden meter al agua para relajarse sin peligros.

Una parada obligatoria es el Mirador de los Delfines. Ver a estos animales de cerca es una experiencia única e inolvidable. Si tienes la suerte de visitarlo durante la marea alta, probablemente los veas.

Cabe destacar que la playa de Tabatinga se divide en dos partes: Alta Tabatinga y Baja Tabatinga. La zona baja es la parte de la costa más tranquila, ideal para divertirse en familia de forma segura.

La parte alta es conocida como el lado "feroz", ideal para la práctica de deportes, especialmente para los amantes del surf y los desafíos de los deportes extremos. Además, el paisaje tiene funas y acantilados, lo que le da un encanto especial.

La laguna de Arituba es otro de los atractivos turísticos de la región de Nísia Florestas, ideal para incluir en el itinerario de vacaciones. Está repleta de barcas a pedales, además de que ofrece múltiples deportes acuáticos, paddle surf, etc.